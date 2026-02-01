الأحد 01 فبراير 2026
رياضة

تاريخ وأرقام، تفوق كاسح للزمالك أمام المصري

فريق الزمالك
فريق الزمالك
تشهد الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مواجهة مصرية شرسة اليوم الأحد بين فريقي الزمالك والمصري

تشير أرقام تاريخ مواجهات الزمالك والمصري إلى تفوق واضح للفارس الأبيض، حيث التقى الفريقان في 158 مباراة، فاز الزمالك في 89 مواجهة، وتعادلا 37 مرة، بينما حقق المصري 32 انتصارًا فقط، وسجل الزمالك 251 هدفًا مقابل 124 هدفًا استقبلها.

وخلال الموسم الحالي، واصل الزمالك تفوقه بعدما فاز على المصري 3-0 في الدوري، و2-0 في كأس العاصمة، مؤكدًا سيطرته التاريخية قبل المواجهات الأفريقية المرتقبة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد صبحي 

خط الدفاع: ايشو وحسام عبدالمجيد والونش ومحمد إبراهيم 

خط الوسط: محمد إسماعيل ودونجا وشيكو بانزا وآدم كايد وخوان بيزيرا 

خط الهجوم: عدي الدباغ 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية 

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على المصري البورسعيدي اليوم الأحد على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية 

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

والتقى الزمالك مع المصري على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، الأحد الماضي، في الجولة الثالثة، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

