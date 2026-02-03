النجوم المنتجون.. لماذا هم غائبون؟!

الفن وسنينه

في تاريخ السينما المصرية الممتد والحافل بالأعمال الخالدة، ظاهرة إيجابية ومحمودة ومطلوبة، ساهمت في تقدمها وتطورها بما أفرزت من أفلام جيدة، اختير عدد منها ضمن استفتاء أفضل مائة فيلمٍ مصري في التاريخ عام1997، وهذه الظاهرة اختفت أو كادت في السنوات العشرين الأخيرة وهي ظاهرة النجم المنتج أو النجوم المنتجين، الذين أثروا السينما المصرية بعشرات الأفلام الكلاسيكية الجميلة.



حيث عرف الفن السابع في مصر منذ حقبتي الأربعينيات والخمسينيات عددًا من النجوم الممثلين المغامرين العاشقين للسينما، الذين نجحوا في إنتاج مجموعة كبيرة من الأفلام، معظمها من علامات هذه الصناعة لإدراكهم ووعيهم بأهمية السينما في حياة الشعوب من ناحية، ولرغبتهم في عدم الوقوع تحت سيطرة شركات ومنتجين بأعينهم من ناحية أخرى، فكان الفائز في النهاية هو الجمهور وصناعة السينما.



فشاهدنا أفلامًا مازالت تعيش في وجداننا حتى الآن، مثل غزل البنات، وسلسلة أفلام ليلى مراد التي تبدأ باسمها، جميلة، المراهقات، الرجل الثاني، مراتي مدير عام، شيء من الخوف، صغيرة على الحب، حبيبي دائمًا، آخر الرجال المحترمين..

تصدى لإنتاجها نجوم كبار، ولكن مع ظهور أفلام المقاولات ثم سيطرة جيل المضحكين الجدد على الساحة، تراجعت السينما بشدة منذ فترة التسعينيات حتى الآن، لأسباب عديدة ومتشعبة لا يتسع المقال لذكرها..

وقل أو ندر أن نجد نجمًا يتجه للإنتاج، حيث أضحت هذه العملية أشبه بالمغامرة غير المحسوبة أو مضمونة العواقب! خاصة مع الارتفاع الرهيب في أجور النجوم والمعدات وكل لوزام العملية الانتاجية.

من نور إلى أنور

معظم النجوم الذين أنتجوا للسينما عبر تاريخها، كان كل واحد أو واحدة منهم أشبه بالمؤسسة الفنية المتكاملة، فنجد النجم المنتج والممثل والمؤلف والمخرج أيضًا في أحيان ليست قليلة يؤدي كل هذه المهام بكفاءة عالية، ولعل أبرز هؤلاء: أنور وجدي الذي يعد أكثر النجوم إنتاجًا ب 20 فيلمًا اضطلع بكل هذه المهام في معظمها عبر شركته “شركة الأفلام المتحدة”

مثل ليلى بنت الفقراء، قلبي دليلي، غزل البنات مع زوجته وشريكة نجاحاته آنذاك ليلى مراد، ياسمين، ودهب حيث قدما فيهما الطفلة المعجزة فيروز..

الفنان الملتزم حسين صدقي الذي أنتج وأخرج ولعب بطولة عددًا من الأفلام منها آدم وحواء، الشيخ حسن، خالد بن الوليد.

الملك فريد شوقي أنتج ومثل وشارك في كتابة عدد من الأفلام المهمة التي غيرت قوانين مثل جعلوني مجرمًا، كلمة شرف، إضافةً إلى بورسعيد بتكليف من الرئيس جمال عبدالناصر عن العدوان الثلاثي على مصر 1956، لا تبكي يا حبيب العمر.



ومن النجوم أيضا أصحاب الإنتاج السينمائي المتميز الموسيقار محمد فوزي ب 19 فيلمًا منها: العقل في إجازة، دايما معاك، بنات حواء، والفنان صلاح ذو الفقار ب 15 فيلمًا بعضها في قائمة أفضل 100 فيلم في التاريخ مثل بين الأطلال، مراتي مدير عام، شيء من الخوف، أريد حلًا.



العندليب عبد الحليم حافظ الذي أسس في بدايته شركة “أفلام عبد الحليم حافظ” أنتجت أول فيلم مصري كامل بالألوان وهو دليلة عام 1956، قبل أن ينشأ الشركة الأشهر صوت الفن مع الموسيقار محمدعبدالوهاب، وأنضم إليهما بعد ذلك مدير التصوير وحيد فريد، والمحامي مجدي العمروسي والتي أنتجت معظم أفلام العندليب بعد ذلك مثل الخطايا، معبودة الجماهير، أبي فوق الشجرة، وحكايتي مع الزمان لوردة.



الفنان العملاق نور الشريف أنتج 9 أفلام من خلال شركة NPFilm مع زوجته بوسي منها: دائرة الانتقام، ضربة شمس، حبيبي دائمًا، أخر الرجال المحترمين، أما الفنان سمير صبري أنتج 11فيلمًا منها السلخانة، دموع صاحبة الجلالة، جحيم تحت الماء، والفنان محمود ياسين أنتج 8 أفلامٍ، أولها أنا وابنتي والحب وأخرها قشر البندق.

عذراء وسمراء الشاشة

أما النجمات فلهن أيضًا نصيب جيد من الإنتاج السينمائي منذ أم السينما المصرية عزيزة آمير،

مرورا بعذراء الشاشة ماجدة التي أنتجت 13 فيلمًا منها: جميلة، المراهقات، العمر لحظة، وسمراء الشاشة مديحة يسري أنتجت 10 أفلامٍ منها: إني راحلة، صغيرة على الحب، السيرك، والفنانة سميرة أحمد رصيدها كمنتجة 10 أفلامٍ أيضًا منها: إمراة مطلقة، البريء، والفنانة نبيلة عبيد أنتجت 3 أفلامٍ والفنانة نادية الجندي فيلمين بمفردها غير الأفلام التي شاركت زوجها المنتج محمد مختار إنتاجها.

محمد هنيدي أحدثهم

من الفنانين الذين اقتحموا مجال الإنتاج السينمائي في السنوات الأخيرة، إلهام شاهين التي قدمت فيلمين هما يوم للستات وهز وسط البلد، وأحمد مكي حيث قام بإنتاج فيلمي لا تراجع ولا استسلام، سيما علي بابا، وأحمد حلمي الذي أنتج عدة أفلام منها: بلبل حيران، صنع في مصر، الباب يفوت أمل.



أما أحدث النجوم المنتجين فهو محمد هنيدي، الذي صدر له باكورة إنتاجه فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل أواخر العام قبل الماضي، ثم مرعي البريمو مع غادة عادل وأحمد بدير وإخراج سعيد حامد، ومن المقرر أن يعرض له فيلم ثالث هو الجواهرجي مع منى زكي، تأليف عمر طاهر وإخراج خالد مرعي، في عيد الفطر المبارك إن شاء الله ويحضر حاليًا فيلم آخر مع المؤلف يوسف معاطي.



وحسب معلوماتي فإن هنيدي تعاقد بالفعل على 10 أفلامٍ يقوم بإنتاجها لصالح إحدى الشخصيات الخليجية كمنتج منفذ، بدأها ب نبيل الجميل أخصائي تجميل.

وياحبذا وهذا حلم بعيد المنال لو تجرأ وأقدم كل نجم محب للسينما ومؤمن برسالتها وأهميتها في المجتمع على الإنتاج، بأفلام تعبر عن الناس وعن مشاكلهم وآمالهم وطموحاتهم، حتى تعود السينما المصرية تقدم أفلاما عن الناس وللناس.

