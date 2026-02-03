الثلاثاء 03 فبراير 2026
رياضة

موعد مباراة مصر وكاب فيردي بتصفيات أمم إفريقيا لكرة الصالات

منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات
يلتقي منتخب مصر لكرة الصالات، اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب كاب فيردي على ملعب الأخير، في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2026.

 

موعد مباراة مصر وكاب فيردي

تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة العودة على إستاد القاهرة الدولي (صالة 2) يوم 8 فبراير الجاري، في تمام السابعة مساءً.

 

منتخب مصر بالقميص الأبيض

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر لكرة الصالات وكاب فيردى المقرر لها، اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026 في ذهاب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم  الأفريقية 2026، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب السوداء.

 

,أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات بقيادة نادر رشاد، قائمة اللاعبين المختارة لمواجهة منتخب كاب فيردي، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2026.

قائمة منتخب مصر لكرة الصالات لمواجهة كاب فيردي

وضمت قائمة المنتخب 14 لاعبًا، كالتالي:

حراسة المرمى:  أنس خالد،  أحمد فكري،  جمال عبد الناصر

اللاعبون:  خالد يسري،  إبراهيم السيد،  علاء عيسى،  محمد جمال،  محمد مصطفى،  أحمد علي،  فادي أشرف،  عصام علاء،  عبد الرحمن محمد،  أحمد مصطفى،  يوسف النبراوي.

وغادرت بعثة المنتخب إلى كاب فيردي يوم الجمعة الماضي، على أن تُقام مباراة العودة يوم 8 فبراير على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعتمد تعيين نادر رشاد مديرًا فنيًا لمنتخب الصالات، ويعاونه المعتز بالله سامي مدربًا عامًا، وأيمن عبد الرحمن مدربًا لحراس المرمى.

