ماذا قال بنزيما عن انضمامه للهلال السعودي؟ (فيديو)

وصل الفرنسي كريم بنزيما، إلى مدينة الرياض استعدادا للانضمام رسميا لنادي الهلال في صفقة انتقال مجانية، بعد إنهاء عقده مع اتحاد جدة ‌حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ونشرت الصفحة الرئيسية لنادي الهلال لحظة وصول كريم بنزيما للرياض استعدادا للانضمام للزعيم الأزرق.

وعلق كريم بنزيما في فيديو تم نشره على صفحة الهلال قائلا: "سعيد بتواجدي هنا في الهلال وانتظر حضور الجماهير وتقديم موسم يليق بالزعيم ".

ماذا قدم كريم بنزيما مع اتحاد جدة ؟

عدد المباريات: 83

عدد الدقائق: 7122

المساهمات التهديفية: 71

الأهداف: 54

التمريرات الحاسمة: 17

البطاقات الصفراء: 4

كما نجح النجم الفرنسي في التتويج بعدة بطولات بقميص العميد، أبرزها:

دوري روشن السعودي (2024-2025)

كأس خادم الحرمين الشريفين (2024-2025)

تعليق كريم بنزيما بعد الانضمام للهلال

علَّق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، اليوم الثلاثاء، على انضمامه إلى الهلال السعودي بعد رحيله عن منافسه المحلي الاتحاد.

وقال بنزيما، الذي سيرتدي الرقم 90 مع الهلال، إنه سيظل يشعر "بالامتنان والاحترام" لتجربته مع الاتحاد.

وكتب بنزيما عبر ⁠حسابه على منصة إكس: "شكرًا للنادي وللطاقم الإداري ولزملائي في الفريق وخاصة الجماهير على الترحيب الحار والحب والدعم الذي غمرتموني به يوميًّا".

وأضاف: "منحتني هذه الرحلة الكثير على الصعيدين الشخصي والمهني. أغادر وأنا مرفوع الرأس، فخورًا بارتداء هذه الألوان وبكل ما حققناه معًا".

وأعلن الهلال تعاقده مع بنزيما في صفقة انتقال مجانية، بعد إنهاء عقده مع الاتحاد ‌حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وستكون هذه التجربة هي الثانية لبنزيما، الفائز بالكرة الذهبية عام 2022، في السعودية بعدما قاد الاتحاد للفوز بثنائية الدوري وكأس الملك في الموسم الماضي، وسيمتد عقده مع الهلال لمدة عام ونصف.

وذكر الاتحاد ‌في بيان: "تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية بين النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم كريم بنزيما".

وكان عقد بنزيما (38 عاما) مع الاتحاد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعدما انضم للفريق في صفقة مجانية في صيف 2023، بعد 14 عاما قضاها مع ريال مدريد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن خطوة الانتقال إلى الهلال جاءت بعد رفض بنزيما العرض المقدم له لتمديد تعاقده مع الاتحاد.

وكانت أهداف المهاجم، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية ليون الفرنسي حاسمة، بعدما سجل هدفين في التعادل 2-2 مع الهلال قبل الفوز عليه بركلات الترجيح في دور الثمانية، وأحرز ثنائية أخرى في الفوز 3-1 على القادسية في النهائي.

وساهمت أهداف بنزيما، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، في فوز الاتحاد بالثنائية المحلية لأول مرة في تاريخه.

ويتصدر الهلال الدوري وله 47 نقطة متقدما ⁠بنقطة واحدة على النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الاتحاد في المركز السادس وله 34 نقطة.

