بعد انتقاله للنجمة السعودي، ماذا قدم دونجا مع الزمالك؟

18 حجم الخط

أعلن نادي النجمة السعودي، انتقال نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي الجاري.

ماذا قدم دونجا مع الزمالك ؟

انضم دونجا إلى صفوف نادي الزمالك قادما من نادي بيراميدز في عام 2022.

وشارك دونجا مع الزمالك في الموسم الحالي خلال 13 مباراة، لم يسجل أي أهداف وصنع هدف وحيد.

إجمالي المشاركات 121 مباراة بقميص الزمالك.

وسجل 6 أهداف منهم 3 في الدوري، 2 في كأس مصر، وهدف في الكونفدرالية.

صنع دونجا 6 تمريرات حاسمة لزملائه في مختلف البطولات.

فاز دونجا مع الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية (2023-2024)، كأس السوبر الأفريقي (2024-2025)، كأس مصر (2024-2025).

وقالت صفحة النجمة السعودي الرسمية على “فيس بوك”:" نبيل عماد دونجا نجماوي.. أهلًا بك في نجمة عنيزة.. نادي النجمة الانتماء المفضل".

رحيل دونجا عن الزمالك

وكان نادي الزمالك أعلن بشكل رسمي، رحيل نبيل عماد دونجا عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشر نادي الزمالك صورة لـ دونجا: وعلق شكرًا نبيل عماد دونجا على كل ما قدمته للنادي.

دونجا يتلقى عرضا من النجمة

وكان مصدر داخل نادي الزمالك قال إن القلعة البيضاء تلقت عرضًا من فريق النجمة السعودي خلال الساعات الماضية، لضم نبيل عماد دونجا.

وأوضح المصدر أن اللاعب ينظر إلى العرض السعودي باعتباره فرصة استثنائية على المستوى المادي، في ظل المقابل المالي الكبير المعروض عليه، دفعه للضغط على الزمالك بخوض تجربة احترافية في الخليج.

وأضاف المصدر أن دونجا تنازل عن جزء كبير من مستحقاته لدى الزمالك، بهدف تسهيل إتمام عملية انتقاله للنجمة السعودي.

وكان نادي النجمة السعودي أعلن أيضا مساء الإثنين، رحيل نجمه المغربي جواد الياميق، إلى صفوف فريق ريال سرقسطة الإسباني، تمهيدًا لضم نبيل عماد دونجا قادمًا من صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.