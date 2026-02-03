تقارير إسبانية تكشف مصير ليفاندوفسكي مع برشلونة

18 حجم الخط

كشفت تقارير إسبانية عن موقف برشلونة الإسباني النهائي من تجديد عقد مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي الممتد حتى نهاية الموسم.

وبحسب "راديو كتالونيا" اليوم الثلاثاء، فإن برشلونة لديه خطة محددة في الميركاتو الصيفي المقبل تتمثل في ضرورة التعاقد مع مهاجم بعد الاستقرار على رحيل روبرت ليفاندوفسكي، بالإضافة إلى تعزيز خط الدفاع.

وتراجعت أدوار المهاجم البولندي البالغ عمره 37 عامًا منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث يفضل المدرب هانز فليك الاعتماد على فيران توريس في قلب الهجوم.

شارك ليفاندوفسكي في 26 مباراة منذ انطلاق الموسم، وسجل 12 هدفًا وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

وفقًا للصحيفة فإن برشلونة بات قريبًا من الوصول إلى قاعدة 1:1 المالية التي ستسمح للنادي باستثمار كافة الأموال المتاحة من صفقات البيع، أو من رواتب اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق.

وأكدت أن "برشلونة يحتاج فقط إلى 12 مليون يورو" من أجل السماح بتفعيل هذه القاعدة.

وواجه برشلونة أزمات متعددة على مدار المواسم القليلة الماضية بسبب ارتفاع فاتورة رواتب الفريق، وتخطيه الحد المسموح للإنفاق المحدد من رابطة الدوري الإسباني.

شيكاغو فاير يقترب من ضم ليفاندوفسكي

وكشفت تقارير أن نادي شيكاغو فاير الأمريكي يقترب من التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي في بداية الموسم المقبل، ويرحب اللاعب بهذه الخطوة خاصة وأن الجالية البولندية تتواجد بكثرة في شيكاغو.

كما أبدى نادي إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي اهتماما بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي ليلعب بجوار الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

