14 لاعبة في قائمة منتخب مصر لكرة الصالات النسائية ببطولة أمم إفريقيا

كرة الصالات النسائية، أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية بقيادة نادر رشاد، قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 من الشهر الجاري، بمشاركة 9 منتخبات هي: مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا.

قائمة منتخب الصالات النسائية بأمم إفريقيا

وتضم قائمة اللاعبات النهائية للمشاركة في البطولة، كلا من: يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - شروق إبراهيم جمعة- ملك عمرو محمد - ندي مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - اسماء علي محمد - ميرنا محسن عبد الغني - ندي إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - سهيلة حسين- أمينة وليد- فاطمة مصطفي حسن - فرح سمير علي.

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويخوض المنتخب المصري مباراته الأولى أمام أنجولا، على ملعب مولاي عبد الله، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم 24 أبريل، بينما يلتقي المنتخب أمام غينيا في الجولة الثانية في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ومن المنتظر ان تغادر بعثة المنتخب الوطني صباح يوم الأحد المقبل، ويرأس البعثة الدكتور علاء عبد العزيز، مدير إدارة المنتخبات.

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