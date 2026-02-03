احذري، قلة الاستحمام في الشتاء تضر بصحة الطفل

18 حجم الخط

الاستحمام من أساسيات العناية الشخصية ولكن فى فصل الشتاء ومع برودة الطقس تخشى الأمهات من استحمام الأطفال واكتفى فقط بتغيير الملابس.

والاستحمام ينظف الجلد ويهدئ الطفل ويساعده على النوم الهاديء والنمو الصحى وللاسف تمنعه الأمهات فى الشتاء دون الوعى بمدى خطورة ذلك.

مخاطر قلة الاستحمام على الأطفال

ويقول الدكتور محمد عبد الحليم استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن قلة الإستحمام للطفل تؤدي إلى:-

التهابات الجلد.

ضعف المناعة والتعب المتكرر.

فطريات الجلد والتهابات منطقة الحفاض.

الأرق والبكاء وقلة النوم.

مخاطر قلة استحمام الطفل فى الشتاء

نصائح يجب اتباعها عند استحمام الطفل فى الشتاء

وأضاف عبد الحليم، أن عدد مرات الاستحمام للأطفال في الشتاء، يجب ألا تقل عن مرة أو 2 أسبوعيا، ويوجد بعض النصائح لتجنب الإصابة بأدوار البرد أثناء الإستحمام، منها:-

اختاري يوم دافئ، ولو يوجد أكثر من طفل كل طفل يستحم في يوم مختلف.

الاستحمام نهارا فترة الظهيرة أفضل في الشتاء.

الاستحمام بماء دافئ ليس بارد ولا شديد السخونة.

الأطفال الرضع في الشهور الأولى الإستحمام داخل الغرفة، والأطفال الأكبر الاستحمام داخل الحمام.

تجهيز ملابس الطفل داخل الحمام بشكل مسبق، وفتح المياه لتدفئة الحمام قبل خلع الطفل لملابسه داخل الحمام.

لبس ملابسه قبل الخروج من الحمام.

دخول غرفة دافئة بدون تيارات هواء.

اتباع التعليمات السابقة تضمن عدم إصابة الطفل بالبرد عند الاستحمام، لذا يجب اتباعها وعدم إهمال الاستحمام فى الشتاء حفاظا على صحة الأطفال ونظافتهم.

