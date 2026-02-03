استعدادًا للعيد القومي، الدقهلية تكثف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

18 حجم الخط

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات وانتظام الحركة المرورية بشوارع مدينة المنصورة، ومختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال شاشات المتابعة التي ترصد على مدار الساعة أعمال الأجهزة التنفيذية ومعدلات الأداء الميداني داخل الشوارع والمحاور الرئيسية، وذلك في اطار الاستعدادات الجارية علي قدم وساق لانطلاق فعاليات احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي 8 فبراير 2026.

الدفع بالمعدات والفرق الميدانية على مدار اليوم، لمنع تراكم القمامة

ووجه اللواء "مرزوق" رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف أعمال النظافة والكنس ورفع الأتربة والتراكمات من الشوارع والميادين، مع الدفع بالمعدات والفرق الميدانية على مدار اليوم، لمنع تراكم القمامة، مؤكدًا أن الحفاظ على نظافة الشوارع أولوية أولى حفاظا علي المظهر الحضاري لمدن مراكز وقري المحافظة.

وشدد " المحافظ " على رفع الإشغالات من جميع الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا أن الشارع حق أصيل للمواطن، ولن يُسمح بأي تعد عليه أو إعاقة لحركة السير، مشددًا على استمرار الحملات اليومية بالتنسيق مع شرطة المرافق لضمان انسياب الحركة وحماية المظهر الحضاري للمدينة.

تنظيم الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي اختناقات

كما وجه محافظ الدقهلية بتنظيم الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي اختناقات مرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يتسبب في تعطيل الحركة أو يشغل الطريق العام، مؤكدا على استمرار المتابعة على مدار اليوم من مركز السيطرة، للتأكد من مستوى النظافة ورفع الاشغالات وانتظام الحركة المرورية لتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

رافق المحافظ داخل الشبكة، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، وأحمد حمدي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، والمهندس السيد زين مدير إدارة شبكات المرافق.



سيارات مكنسية جديدة تنضم لمنظومة المخلفات الصلبة بالدقهلية بتكلفة مالية 11 مليون جنيه

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم سيارتين مكنسيتين جديدتين لكنس الأتربة من الشوارع الرئيسية بأحياء شرق وغرب المنصورة والتي تم شراؤها ضمن الخطة الاستثمارية تمويل ذاتي من حساب صندوق النظافة بالمحافظة بتكلفة مالية 11 مليون جنيه في إطار العمل المستمر على رفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بالمحافظة.

الارتقاء بمنظومة النظافة بنطاق المحافظة

وكلف المحافظ، محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة، بالتنسيق مع رؤساء حي شرق وغرب ببدء عمل السيارات الجديدة التي انضمت لمنظومة النظافة بنطاق المنطقة المركزية (حي شرق وغرب ) مشيرا إلى ضرورة إجراء الصيانة الدورية لها والحفاظ على موارد الدولة.

المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل توفير بيئة نظيفة

كما شدد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع، مؤكدًا أن النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأجهزة التنفيذية وتعاون المواطنين للحفاظ على ما يتم إنجازه، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل توفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي الدقهلية وزائريها.

رافق المحافظ خلال تفقده السيارات اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، والاستاذ محمد أمين رئيس حي غرب، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة ومسئولي إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.