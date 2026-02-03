الثلاثاء 03 فبراير 2026
عرض بـ 60 مليون يورو يقرب إبراهيم دياز من الدوري الإنجليزي

بدأ نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي محادثاته مع الدولي المغربي إبراهيم دياز نجم فريق ريال مدريد، الذي يسعى للحصول على المزيد من وقت المشاركة بعد تضاؤل فرصه في الموسم الحالي مع النادي الإسباني.

إبراهيم دياز يرغب في الرحيل عن ريال مدريد 

ويبدو أن رحيل إبراهيم دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية أصبح احتمالًا واقعيًا، خاصة بعد أن وجد صعوبة في ضمان مشاركته بانتظام ضمن تشكيلة ريال مدريد، حيث يزداد التنافس على المراكز الهجومية شراسة.

صراع إنجليزي على ضم إبراهيم دياز 

وبحسب موقع "CaughtOffside"، بدأ وكلاء اللاعب بالبحث عن خيارات بديلة، مع ازدياد الاهتمام من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها نيوكاسل يونايتد، وتوتنهام هوتسبير، وأستون فيلا، في حين يُتابع نادي كومو الإيطالي الوضع عن كثب.

وتعتبر إنجلترا الوجهة الأكثر ترجيحًا لانتقاله، نظرًا لما توفره من فرص للعب بانتظام ومركز هجومي محدد أكثر.

وتألق إبراهيم دياز مؤخرا مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا ونجح في تسجيل 5 أهداف، إلا أنه كان صاحب أشهر لقطة في البطولة عندما أضاع ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة النهائية أمام السنغال.

