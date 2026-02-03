بالخطوات، طريقة استخدام خدمات نظام آبل IOS على هواتف أندرويد

18 حجم الخط

يعتقد العديد من مستخدمي هواتف أندرويد أنه لا توجد إمكانية لاستخدام خدمات آبل IOS على أجهزتهم وأنها هي حصرية للأجهزة التي تنتجها آبل فقط، لكن فى الواقع فإنه يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد الاستفادة من خدمات آي كلاود، حيث يمكن للشخص المالك لحساب على جهاز من آبل الوصول إلى بعض بياناته المخزنة في خدمة آي كلاود عبر أجهزة أندرويد، والاستفادة منها وخلال السطور التالية نستعرض طريقة الوصول إلى البيانات في خدمات آبل عبر هواتف أندرويد.

استخدام نظام ios على هواتف أندرويد

-من خلال هواتف أندرويد يمكن الوصول بعض البيانات بخدمة آي كلاود وتشمل الصور المخزنة فيها وقرص التخزين السحابي الخاص بها والملاحظات والبريد الإلكتروني وتطبيق التذكير وبياناته والبحث عن الهاتف ولكن لا يمكن الوصول أو استخدام خدمة جهات الاتصال أو التقويم الخاص بخدمة آي كلاود عبر أجهزة أندرويد.

- يمكن الوصول إلى الخدمة واستخدامها عبر التوجه إلى موقع خدمة آي كلاود عبر تطبيق المتصفح في الهاتف ثم تسجيل الدخول في حساب آبل الخاص بك.

- سيطلب الموقع تأكيد الهوية عبر كود من 6 أرقام، مع تأكيد الدخول عبر جهاز آبل متصل بحساب آي كلاود هذا بعد ذلك ستظهر البيانات المتاحة عبر حساب آي كلاود ويمكن الوصول إليها عبر أي متصفح في الهاتف.

الوصول لحساب آبل آي كلاود

- يمكن الوصول إلى جهات الإتصال واستعادتها عبر حساب آي كلاود ولكن ليس بواسطة الهاتف بل عبر حاسب سواء ويندوز أو ماك لإكمال بعض الخطوات من أجل تحديد جهات الاتصال المرغوب في مزامنتها وإرسالها إلى الهاتف الأندرويد.

- يمكن الضغط على زر الترس الموجود في الواجهة واختيار تحميل جهات الاتصال بتنسيق vcf، وبعد ذلك يتم نقل هذه الملفات إلى هاتف نظام اندرويد والتوجه إلى هاتف نظام أندرويد وفتح تطبيق جهات الإتصال الخاص وبعد ذلك يتم اختيار استيراد جهات الاتصال من ملف خارجي ثم تحديد هذا الملف الذي تم القيام بنقله وذلك بتنسيق vcf إلى الهاتف ثم يتم بعد ذلك يتم الانتظار بعض الوقت حتى يتم بعدها استعادة جميع جهات الاتصال إلى هاتف من هواتف أندرويد.

