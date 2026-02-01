الأحد 01 فبراير 2026
أخبار مصر

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد اتفاقا مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

وقع اللواء هانى محمود منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة العقد النموذجي الموحد مع المحافظة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لصالح الأحياء والمدن والمنطقة الصناعية والاستثمارية بالمحافظة. 

ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها للتحول الرقمي فى كافة المجالات. 

ويهدف هذا العقد إلى دعم قدرات المحافظة من خلال توفير البنية التحتية للإتصالات الحديثة والمؤمنة لأحياء ومدن المحافظة بجانب المنطقة الصناعية والاستثمارية، وتسهيل تداول البيانات بسرعات فائقة مما يدعم تطوير أداء العاملين ويسهم بشكل فعال فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتصبح بالكفاءة والقدرة المطلوبة، تماشياَ مع إستراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الرقمية للدولة. 

