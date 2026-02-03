الثلاثاء 03 فبراير 2026
محافظات

خط سير المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة دمنهور خلال شهر فبراير

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي المتنقل بدمنهور، فيتو
يواصل المركز التكنولوجي بالبحيرة المتنقل جولاته الميدانية، حيث انطلقت العربة المتنقلة بمدينة دمنهور، وتستمر في تقديم خدماتها حتى 26 فبراير 2026، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي إطار جهود المحافظة  لتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية وتوفيرها للمواطنين في مواقعهم دون الحاجة للتنقل إلى المراكز التكنولوجية الرئيسية.

 

ننشر خط السير والجولات الميدانية للمركز التكنولوجي المتنقل بدمنهور

 تنشر “ فيتو ” خط السير المركز التكنولوجي المتنقل  وجولاته الميدانية بدمنهور حيث يتضمن التواجد بميدان الساعة: من 1 / 2 إلى  2 / 2 / 2026، وكوبري أفلاقة بجوار السوق الجديد: من 3 / 2 إلى 12 / 2 / 2026، وشبرا – خلف مسجد الأتوبيس: من 15 / 2 إلى  19 / 2 / 2026  و ميدان المحطة: من 22 / 2 إلى 26 / 2 / 2026.

جاهزية فرق العمل لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة

ويقدم المركز التكنولوجي المتنقل عددًا من الخدمات الحكومية المختلفة، من خلال استقبال طلبات المواطنين وإنهاء الإجراءات اللازمة، من خلال فرق عمل مدربة، بما يضمن سرعة الأداء ودقة الخدمة، وتدعو المحافظة المواطنين في المناطق المستهدفة إلى الاستفادة من خدمات المركز التكنولوجي المتنقل خلال الفترات المحددة، مؤكدة جاهزية فرق العمل لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة، واستمرار التزامها بتقديم خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة.

