الدوري السعودي، النصر يتقدم على الرياض بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الرياض أمام ضيفه النصر، بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد نادي الشباب بالرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

هدف النصر سجله الدولي السنغال ساديو ماني في الدقيقة 39

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة الرياض، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي

تشكيل النصر أمام الرياض

دخل فريق النصر مباراته أمام مضيفه الرياض بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سلطان الغنام – إنيجو مارتينيز – محمد سيماكان – سعد الناصر

خط الوسط: علي الحسن – أنجيلو جابرييل – أيمن يحيى

خط الهجوم: ساديو ماني – عبد الرحمن غريب – جواو فيليكس

ويدخل النصر اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر، في ظل سعيه لمواصلة الضغط على القمة.

رونالدو، فيتو

رونالد خارج تشكيل النصر

وشهدت تشكيلة النصر لمواجهة الرياض غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة المباراة، في مفاجأة مثيرة، خاصة أن تقارير صحفية أكدت أن الغياب لا يرتبط بجاهزية اللاعب البدنية أو بالتحضير لمواجهة اتحاد جدة المقبلة.

توتر العلاقة بين رونالدو ومسئولو النصر

وكانت صحيفة «أبولا» البرتغالية قد أشارت في وقت سابق إلى أن سبب غياب رونالدو يعود إلى حالة من الاستياء تجاه إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشؤون النادي، على خلفية ما يراه اللاعب من تفاوت في الدعم مقارنة ببعض المنافسين الخاضعين للإدارة ذاتها في الدوري السعودي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.