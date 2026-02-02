اتهامات بالفساد وتلقي رشاوى، محاكمة نتنياهو في "الملف 4000"

18 حجم الخط

عاودت محكمة "منطقة تل أبيب"، اليوم الإثنين، محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الملف 4000"، والخاصة بعلاقته بالمالك السابق لشركة "بيزك-واللا" للاتصالات شاؤول إيلوفيتش.

وبحسب لائحة الاتهام، دفع نتنياهو مبالغ لصالح شركة بيزك، في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية ومفصلة له ولعائلته على موقع "والا".

وخلال الجلسة، استجوبت المدعية العامة يهوديت تيروش رئيس الوزراء الإسرائيلي حول محادثة جرت قبيل سفره في زيارة رسمية إلى اليابان، مشيرة إلى أن الحديث تضمن، على الأقل، قضايا تتعلق بالتغطية الإعلامية، وأن نتنياهو سعى إلى الاستفادة من آراء إلوفيتش في هذا الشأن.

وقالت المدعية العامة إن نتنياهو تحدث مع إلوفيتش في اللحظات الأخيرة قبل مغادرته إلى اليابان، متسائلة عما إذا كان بحاجة إلى آرائه وتحليلاته، لا سيما فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية، وفق جريدة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

نتنياهو يقر بعلاقته بالمالك السابق شركة "بيزك-واللا"

وأقر نتنياهو بأنه استشار إلوفيتش في أكثر من مناسبة، وليس مرة واحدة فقط، واصفا إياه بأنه شخص يتمتع بمعرفة عميقة ونافذة، لكنه شدد في الوقت نفسه على عدم وجود أي صلة بين هذه الاستشارات وبين القرارات التنظيمية التي يزعم الادعاء أنها منحت امتيازات لشركة بيزك.

وعلى الرغم من أن نتنياهو كان قد أكد في وقت سابق قدرته على الجمع بين إدارة المحاكمة وأداء مهامه كرئيس للوزراء، إلا انه حاول التهرب أكثر من المحاكمة أكثر من مرة، حيث تقدم بطلبات لتقليص أيام الشهادة أو إلغائها، مبررًا ذلك بالتزاماته الرسمية.

اتهامات الفساد تلاحق نتنياهو

ويواجه نتنياهو –أيضا- اتهامات بالفساد والرشوة والخيانة في ملفي فساد آخرين، هما الملف 1000 والملف 2000؛ حيث يركز الملف 1000 على علاقة نتنياهو المشبوهة بمنتج الأفلام الأمريكي-الإسرائيلي والجاسوس السابق آرنون ميلشان.

وقدم ميلشان لرئيس حكومة الاحتلال وزوجته مزايا للحصول على مصالح خاصة، بما في ذلك تجاوز تغييرات قانون الضرائب التي وفرت على الأخير ملايين الدولارات، إلى جانب التدخل مع وزير الخارجية الأمريكي في حينها جون كيري لمساعدة المنتج الشهير في الحصول على تأشيرة دخول جديدة للولايات المتحدة.

وأنتج ميلشان أفلاما شهيرة في هوليوود، كما عمل أيضا في المخابرات الإسرائيلية، وسبق أن نشرت جريدة "نيويورك تايمز" تقرير ذكرت فيه أن "ميلشان جنى ثروة من تجارة الأسلحة، بما في ذلك شراء الأسلحة سرًا لإسرائيل".

محفزات نووية

وأضافت الجريدة في عددها بتاريخ 24 يونيو من العام 2023 أنه "جرى الإعلان صراحة قبل عقد من الزمان عن أن ميلشان عمل جاسوسا لدى المخابرات الإسرائيلية، مما أوقع نفسه في موقف صعب؛ حيث رفضت الولايات المتحدة، حيث كان يقيم لفترة طويلة، تجديد تأشيرته لمدة 10 سنوات بعد أن كشف هو وآخرون عن قيام إحدى شركاته بالتصدير غير القانوني من الولايات المتحدة إلى إسرائيل في الثمانينيات من القرن الماضي لأجهزة يمكن أن تكون بمثابة محفزات نووية".

لكن علاقته الطويلة بنتنياهو أثبتت أنها مفيدة، حيث نجح رئيس حكومة الاحتلال في الضغط على كبار المسؤولين الأمريكيين لتجديد تأشيرة "ميلشان"، بحسب لائحة الاتهامات.

نتنياهو تلقى رشاوى لتقييد الإعلام

وبحسب:نيويورك تايمز"، تمكنت سلطات الاحتلال من الحصول على أسلحة نووية بعدما سرق عملاء إسرائيليون بمساعدة مواطنين أمريكيين أكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب من مصنع للوقود النووي في بلدة أبولو الصغيرة بولاية بنسلفانيا خلال الفترة من 1957 إلى 1978.

وفيما يتعلق بالملف 2000، تشير لائحة الاتهام إلى أن تواصل مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أرنون موزيس، وحصل منه على رشوة مقابل سن قانون يحد من انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم" التي اعتبرها موزيس، في حواره السري مع نتنياهو "قنبلة ذرية"، وشرح له خلال المحادثة لماذا لا يستطيع "الجلوس بصمت" في مواجهة ما اعتبره تهديدا وجوديا.

نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

وعلى الصعيد الدولي، يشير موقع منظمة الأمم المتحدة الإلكتروني، إلى أن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر 2024، بإجماع الآراء مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وأشارت إلى أن "نتنياهو وجالانت" يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار مذكرتي التوقيف بحقهما.

