محافظ الشرقية يلتقي بالمواطنين في يومهم الأسبوعي

استمع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى طلبات المواطنين من مراكز الزقازيق وأبو حماد وأبو كبير وأولاد صقر وديرب نجم ومدينة القرين، والتي تنوعت بين طلبات الحصول على فرصة عمل، استخراج معاش تكافل وكرامة، توفير سكن مناسب، أو صرف مساعدات عاجلة وشهرية، طلب تأسيس مشروعات صغيرة وذلك فى لقائه بالمواطنين اليوم بالديوان العام.

توفير 7 فرص عمل بالقطاع الخاص

ووجه المحافظ المسؤولين التنفيذيين بالتعامل الفوري مع كل طلب وفقًا للقانون وبما يضمن رفع المعاناة عن المواطنين وعلى الفور، أصدر المحافظ توجيهاته المباشرة والتي تضمنت توفير 7 فرص عمل بالقطاع الخاص وفقًا للحالة الصحية والاجتماعية لكل حالة والإسراع في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة والفيزا الخاصة بـ تكافل وكرامة للحالات المستحقة بعد التسجيل.

صرف مساعدات مالية وتوفير سكن

كما تم صرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد 5 حالات لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر وفقًا للأبحاث الاجتماعية بالاضافة وإسكان لحالة لإمكانية توفير سكن مناسب وذلك بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات حيث أكد المحافظ على أن: الجهاز التنفيذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، ونعمل جميعًا لتقديم أفضل الخدمات لهم، لأن كسب ثقة المواطنين هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه كل يوم".

المحافظ يدعو المواطنين لطرح مشاكلهم عليه

وفي ختام اللقاء، دعا محافظ الشرقية أبناء المحافظة الراغبين في طرح مشكلاتهم خلال اللقاء الأسبوعي بالديوان العام، التقدم بطلب رسمي لدى مكتب خدمة المواطنين موضحًا به تفاصيل المشكلة مُرفقًا بالمستندات اللازمة، على أن تحديد موعد للمقابلة يوم الإثنين من كل أسبوع طبقًا لتاريخ التقديم.

الحضور بلقاء المحافظ بالمواطنين

جاء ذلك فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ محمد كجك السكرتير العام المساعد والعميد أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عددًا من وكلاء الوزارات كالتضامن الإجتماعي والعمل ووكيل وزارة الصحة ونائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحي،وممثل مؤسسة تكافل، ومديري إدارات الإسكان وخدمة المواطنين بالديوان العام.

