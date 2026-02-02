من الهاتف المحمول، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيا

18 حجم الخط

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحصيل فواتير الكهرباء لشهر فبراير والتي يتم تحصيلها عن استهلاك شهر يناير.

جاء ذلك وسط تحذيرات من تأخر دفع الفواتير، خاصة أن التأخر في دفع الفواتير لأكثر من 30 يوما سيؤدي إلى تطبيق الغرامة الفورية على التأخر في دفع الفواتير المقررة بـ7%.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر فبراير من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

اختيار قسم الخدمات.

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

الضغط على كلمة استعلام.

خطوات سداد فواتير الكهرباء إلكترونيا

ووفرت وزارة الكهرباء عدة طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر فبراير، إلكترونيًا من خلال موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك تجنبًا للغرامة التي أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن التأخير في سداد فواتير الاستهلاك والمحددة بـ7 من قيمة الفاتورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.