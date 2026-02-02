الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي في الصف

إنقلاب سيارة ميكروباص
إنقلاب سيارة ميكروباص
18 حجم الخط

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي، في نطاق منطقة الصف، نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق. 

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

حادث الطريق الصحراوي بالصف

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بمنطقة الصف بوقوع حادث مروري.

وعلى الفور انتقلت قوات المرور إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وبالفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي في الصف، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، كما تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث الطريق الصحراوي بالصف حادث الطريق الصحراوي الطريق الصحراوي بالصف الصحراوى بالصف الصف الطريق الصحراوي انقلاب سيارة ميكروباص

مواد متعلقة

خفير متهم بإطلاق النار على زميله بالصف: كان عاوز ياخد مكاني في أكل عيشي

مصرع 3 أشخاص في حادث سير مروع بالصف جنوب الجيزة

ضبط عاطل بتهمة الترويج لبيع المخدرات عبر الفيس بوك بالصف

التحفظ على مالك عيادة بالصف بعد إصابة 4 عمال باختناق أثناء تسليك الصرف الصحي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وزارة النقل تنشر إنفوجراف يوضح خريطة مترو الإسكندرية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان ومتى تنتهي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية