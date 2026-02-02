إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي في الصف

18 حجم الخط

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي، في نطاق منطقة الصف، نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

حادث الطريق الصحراوي بالصف

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بمنطقة الصف بوقوع حادث مروري.

وعلى الفور انتقلت قوات المرور إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وبالفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي في الصف، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، كما تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

