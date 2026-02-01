إصابة شخصين في تصادم ربع نقل بتروسيكل على طريق أسيوط الزراعي بالجيزة

18 حجم الخط

أصيب شخصان في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل على طريق القاهرة-أسيوط الزراعي أمام قرية مزغونة بالبدرشين، وتم نقلهما إلى مستشفى البدرشين لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وأظهرت المعاينة أن الحادث نتج عن اصطدام سيارة ربع نقل بتروسيكل، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

