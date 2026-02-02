الإثنين 02 فبراير 2026
طلاب جامعة القناة يشاركون بالتصفيات النهائية لمسابقة «إبداع 14»

مهرجان إبداع، فيتو
شارك الفريق العلمي لطلاب جامعة قناة السويس في فعاليات أسبوع جامعة المنصورة القومي الأول للذكاء الاصطناعي، والذي حمل تحت عنوان «نحو مستقبل رقمي مستدام»، بمشاركة طلابية واسعة من مختلف الجامعات.

جامعة القناة تشارك في ختام مبادرة «تمكين» دعمًا لدمج الطلاب من ذوي الهمم

جامعة القناة تقدم الخدمات الطبية المجانية لـ 647 مواطنا من التل الكبير بالإسماعيلية

وفد الجامعة المشارك في المسابقة  

ومثّل جامعة قناة السويس في هذه الفعاليات كل من: الطالب محسن عاشور عبد المحسن بالفرقة الخامسة بكلية الهندسة، والطالب مهند تامر منصور بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، والطالب أيمن سامي عبد السلام بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، والطالبة آية نبيل علي بالفرقة الخامسة بكلية الهندسة، والطالبة ندى سعيد أحمد بالفرقة الخامسة بكلية الهندسة، والطالب أحمد إبراهيم أحمد بالفرقة الرابعة بالكلية المصرية الصينية.  

وقدم الطلاب نماذج مشرفة تعكس قدراتهم العلمية ومهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.
وفي سياق متصل، جاءت مشاركة الفريق العلمي الطلابي لجامعة قناة السويس في التصفيات النهائية لمسابقة «إبداع 14» لطلاب الجامعات المصرية، والتي أقيمت بمدينة الإسكندرية، لتؤكد استمرار التميز والقدرة على المنافسة على المستوى القومي. ومثّل الجامعة في هذه التصفيات الطالب أحمد إبراهيم أحمد عبد الرحمن بالفرقة الثالثة بالكلية المصرية الصينية، والطالب حسين سمير عبد العظيم بالفرقة الثالثة بالكلية المصرية الصينية، حيث أظهر الفريق مستوى متقدمًا يعكس ما يحظى به الطلاب من دعم ورعاية أكاديمية وأنشطة علمية منظمة. 

وتؤكد هذه المشاركات النوعية حرص جامعة قناة السويس على تنمية مهارات طلابها العلمية والتكنولوجية، وتهيئتهم للمنافسة في مجالات المستقبل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار وخدمة خطط التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك في إطار دعم جامعة قناة السويس المتواصل للأنشطة العلمية والتكنولوجية، وتعزيز مشاركة طلابها في المحافل القومية، وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس. 
 

