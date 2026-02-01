جيش الاحتلال يزعم استهداف عنصرا لحزب الله في منطقة الدوير جنوب لبنان

18 حجم الخط

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد: استهدفنا عنصرا لحزب الله في منطقة الدوير جنوب لبنان.

مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية بـ لبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، الجمعة، بأن مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

شهيد في غارة إسرائيلية على بلدة صديقين جنوب لبنان

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صديقين في جنوب البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة بواسطة طائرة مسيرة استهدفت سيارة في مدينة صور، في محيط منطقة عبد الطحان جنوب لبنان.

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان

ومن جانبه زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، على لسان أفيخاي أدرعي أنه استهدف، عنصرا من حزب الله في منطقة صور جنوب لبنان.

وذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 15 غارة على لبنان حتى الآن.

أكثر من 15 غارة إسرائيلية على لبنان حتى الآن

وأكدت التقارير أن جيش الاحتلال نفذ غارات على برغز جنوبي لبنان ومرتفعات الجبور.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه قائلا: نهاجم بنى تحتية عسكرية لـ حزب الله بعدة مناطق في لبنان.

كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القصف استهدف موقعا لحزب الله في جنوب لبنان وبنى تحتية عسكرية تابعة للحزب في البقاع شرقي البلاد.

