مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام مستوطنون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.

وقالت محافظة القدس اليوم الأحد: إن مستوطنيين يقتحمون تجمع أبو النوار البدوي قرب بلدة العيزرية جنوب شرقي القدس المحتلة.

الاحتلال يشن عملية عسكرية واسعة شمال القدس

وكانت محافظة القدس قالت يوم الإثنين الماضي: إن الاحتلال يشن عملية عسكرية واسعة شمال القدس بذريعة تعزيز السيطرة على امتداد جدار الفصل.

وأضافت محافظة القدس: الاحتلال هدم منشآت تجارية في محيط مخيم قلنديا بذريعة البناء دون ترخيص.

وهدمت قوات الاحتلال 6 مساكن ومنشآت زراعية في بادية يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

استشهاد وإصابة 4240 فلسطينيا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية خلال 2025

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أكد مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية "أوتشا" أن 240 فلسطينيا قتلوا، وأصيب نحو 4 آلاف آخرين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، خلال عام 2025.

وبحسب وسائل إعلامية، أشار المكتب الأممي في بيان إلى أن اعتداءات المستوطنين بلغت أكثر من 1800 اعتداء، وخلفت أضرارا متفاوتة، مؤكدا أن أكثر من 100 أسرة فلسطينية من البدو والرعاة من 5 تجمعات سكانية في وسط الضفة الغربية نزحت خلال أسبوعين فقط، في الفترة ما بين 6 و19 يناير 2026.

المستوطنون يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم

وأرجع البيان هذا الأمر إلى هجمات المستوطنين المستمرة وتهديداتهم وترهيبهم، موضحا أن تلك الهجمات منعت السكان من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم الرعوية ومصادر المياه.

كما كشف أن هدم المباني في القدس الشرقية المحتلة بحجة عدم وجود تراخيص بلغ مستوى قياسيا، حيث هدم الاحتلال 256 منزلا ومنشأة.

عقبات صحية في وجه النساء الفلسطينيات

ووفق التقارير، فإن "أكثر من 230 ألف امرأة وفتاة، بمن فيهن ما يقرب من 15 ألف امرأة حامل، يواجهن صعوبة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية بسبب تصاعد العنف".

وفي تقرير سابق، كشفت جريدة "هآرتس" الإسرائيلية أن "العنف في الضفة الغربية تخطى حدود الاحتكاكات وبات تطبيقا ممنهجا لسياسة الضم"، مشيرة إلى أن "السلام لا يبنى على أساس عنف يومي، وتهجير تدريجي، وحرمان جماعي من الحماية".

إسرائيل تستهدف زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

كما كشف تقرير آخر أن "إسرائيل تستهدف زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى مليون مستوطن وتعزيز الوجود الاستيطاني في تلك المنطقة بحلول عام 2050، ضمن خطة يقوم على هندستها وزير الإسكان الإسرائيلي المتطرف يتسحاق جولدكنوبف".

