وزيرة التضامن ووزيرة الأسرة التركية تتفقدان معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ترافقها ماهينور أوزدمير جوكتاش وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" الذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، والذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بمركز سيتي ستارز التجاري بمدينة نصر تحت رعاية بنك ناصر الاجتماعي.

وتستمر فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" حتى 16 فبراير الجاري، بمول سيتي ستارز التجاري بمدينة نصر، حيث يستقبل الجمهور يوميا من 11 صباحا وحتي الـ10 مساء، وذلك بمشاركة 200 عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية، ويقام على مساحة 2000 متر.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية على الاطلاع على المنتجات المشاركة في المعرض، فهناك منسوجات وصدف وفخار ومشغولات نحاسية.

فضلا عن عدد واسع من المنتجات الرمضانية المتميزة من المواد الغذائية، حيث التمور بأنواعها المتميزة بالجودة والأسعار المناسبة والتوابل وزيت الزيتون والديكورات الرمضانية المتميزة من المفارش والقفاطين الكتان المطعمة والمطرزة والفوانيس بتصميماتها الرائعة، كذلك ألوان الديكورات المنزلية والاكسسوارات وأعمال الجلود.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجودة المعروضات تستهدف التوسع فى إقامة المعارض المتخصصة دعما لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية حفاظا على هذا التراث الثقافي، فضلا عن دعم القدرات التنافسية للمنتج المحلي أمام المنتجات الأخرى وبما يعزز من قدرته على فتح أسواق خارجية، بالإضافة إلى تطوير قطاع الحرف ورفع كفاءة الحرفيين.

الجدير بالذكر أن معرض "ديارنا" يعد من أقدم وأعرق المعارض في دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار، ويمكن العارضين من جميع أنحاء الجمهورية للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة مما يساهم في إيجاد فرص بيع مباشرة ويستمر المعرض في دعمه لمهارات الحرفيين من ذوي الإعاقة من خلال تخصيص مساحات عرض من منظمات غير حكومية ومؤسسات اجتماعية مع عرض قصص نجاح العديد منهم.

