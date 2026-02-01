بعد نجاحه، إنتاج جزء ثانٍ من المسلسل الكوري "المحامي الاستثنائي وو"

18 حجم الخط

أعلنت التقارير الإعلامية عن إنتاج جزء ثاني للمسلسل الكوري الجنوبي الشهير “المحامي الاستثنائي وو” "Extraordinary Attorney Woo"، الذي تدور أحداثه في قاعة المحكمة، من بطولة بارك إيون بين وكانج تاي أوه، مما أثار حماس المعجبين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل الذي عُرض لأول مرة عام 2022.

دراما المحامية الاستثنائية وو الجزء الثاني

ووفقًا للتقارير، دخل الموسم الثاني من دراما “المحامية الاستثنائية وو” مرحلة التحضير المكثف للإنتاج، حيث تعمل الكاتبة مون جي-وون حاليًا على كتابة سيناريو الموسم الثاني، كما تستعد شركة الإنتاج A Story لإصدار العمل فور الانتهاء من تصويره، ومن المقرر أن يتابع الجزء الثاني بنفس أبطال الأول وهم ( Park Eun-bin - Woo Young-woo - Kang Tae-oh - Lee Jun-ho - Joo Jong-hyuk - Kwon Min-woo - Jeon Bae-soo)

وتتناول الدراما قصة كفاح Woo Young Woo والتي تؤدي دورها بارك أون بين، وهي محامية مبتدئة تمتلك عقلًا عبقريًا وتعاني في الوقت نفسه من اضطراب طيف التوحد، وتحاول شق طريقها والبقاء في إحدى كبرى شركات المحاماة، ومن الجدير بالذكر أن الحلقة الأخيرة نسبة مشاهدة بلغت 17.5%، وهي الأعلى في تاريخ قناة ENA الخاصة حتى الآن مما يدل على نجاح الدراما غير المسبوق وذلك لقصته الفريدة من نوعها والملهمة للعديد من الأشخاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.