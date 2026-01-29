محمد رضوان يروج لمسلسل السوق الحرة

18 حجم الخط

حرص الفنان محمد رضوان على الترويج للعمل الجديد الذي يشارك به في موسم رمضان الدرامي المقبل وهو مسلسل السوق الحرة.

ونشر رضوان عبر حسابه على إنستجرام برومو المسلسل مرفقا بتعليق: "السوق الحرة رمضان ٢٠٢٦.. حصريًّا على النهار تأليف هشام يحيى إخراج شادي علي".

مسلسل السوق الحرة

ومسلسل السوق الحرة مكون من 15 حلقة فقط، وسيعرض في رمضان المقبل حصريا عبر قناة النهار.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حول عدد من القضايا والموضوع التي يشهدها الشارع المصري، ويتم معالجتها بشكل مختلف.

ولقد كشف البرومو عن أن بعض إجراء العمل ستدور داخل مطار.

محمد رضوان في فيلم زوجة رجل مش مهم

وكان الفنان محمد رضوان قد تعاقد على المشاركة في فيلم “زوجة رجل مش مهم” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أكرم حسني وهو عمل حظى باهتمام قطاع كبير من محبي النجمين بمجرد الإعلان عنه.

ويقدم الفنان محمد رضوان خلال أحداث العمل شخصية والد ياسمين عبد العزيز، والذي يقف معها في مواقفها مع زوجها.

وفيلم “زوجة رجل مش مهم” إخراج معتز التوني بدلا من المخرج خالد جلال الذي كان من المفترض أن يخرج هذا العمل، والفيلم من تأليف شريف الليثي، ولقد تم تداول أنباء عن توقف العمل مؤقتا لحين انتهاء ياسمين من تصوير مسلسل وننسى اللي كان الذي تنافس به في موسم رمضان المقبل.

