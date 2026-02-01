مهاب مجاهد لنواب الشيوخ: الواقع اسوأ بكثير مما نتحدث عنه بشأن ملف مخاطر الانترنت

18 حجم الخط

قال النائب مهاب مجاهد عضو مجلس الشيوخ: إن الواقع اسوأ بكثير مما نتحدث عن في الجلسة بشأن ملف مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن حماية الأطفال من مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف:" أنا أتحدث كطبيب نفسي، بدلا من الحديث عن العقبات والتشريعات، ونقعد في سجال نشوف مين هيحمل الآخر المسئولية النواب ولا الحكومة، أنا أخاطب كل أب وأم، لأن بناء الشخصية هو مستقبل الدولة المصرية.

وأشار إلى أن التعرض غير المقنن للتكنولوجيا هو الأخطر على المستقبل.

و تابع:" الشخصية عبارة عن هوية مدينة ومنظومة قيم سليمة، وكل يوم ابني طوبتين في تربية أبنائي، يأتي الموبايل في دقيتقتين يهدم جدار".

الدولة مسئولة عن حماية الطفل

و قال: "الدولة مسئولة عن حماية الطفل حتى من أبويه، لأنه مستقبل الدولة، متابعا، هناك المحور التوعوي ويجب أن تتضافر فيه كل الجهود،ثم المحور التنفيذي، وهنا أطالب الجهاز القومي للاتصالات، بالانتهاء من المشروع القائم الخاص بشريحة الأطفال التى تقنن ما يعرض للطفل من محتوى.

وتابع: ثم المحور التشريعي بعد أن انتهى من الأبوين بالتوعية والتنفيذي حتى أحل مشكلة قلة الحيلة حينما يكون قابل للتطبيق.

