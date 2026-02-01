الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مهاب مجاهد لنواب الشيوخ: الواقع اسوأ بكثير مما نتحدث عنه بشأن ملف مخاطر الانترنت

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
18 حجم الخط

قال النائب مهاب مجاهد  عضو مجلس الشيوخ: إن  الواقع اسوأ بكثير مما نتحدث عن في الجلسة بشأن ملف مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن حماية الأطفال من مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي 

وأضاف:" أنا أتحدث  كطبيب نفسي، بدلا من الحديث عن العقبات والتشريعات، ونقعد في سجال نشوف مين هيحمل الآخر المسئولية النواب ولا الحكومة، أنا أخاطب كل أب وأم، لأن بناء الشخصية هو مستقبل الدولة  المصرية.

وأشار إلى أن  التعرض غير المقنن للتكنولوجيا هو الأخطر على المستقبل. 

و تابع:" الشخصية عبارة عن هوية مدينة ومنظومة قيم سليمة، وكل يوم ابني طوبتين في تربية أبنائي، يأتي الموبايل في دقيتقتين يهدم جدار".

الدولة مسئولة عن حماية الطفل 

و قال: "الدولة مسئولة عن حماية الطفل حتى من أبويه، لأنه مستقبل الدولة، متابعا، هناك المحور التوعوي ويجب أن تتضافر فيه كل الجهود،ثم  المحور التنفيذي، وهنا أطالب  الجهاز القومي للاتصالات، بالانتهاء من المشروع القائم  الخاص بشريحة الأطفال التى تقنن ما يعرض للطفل من محتوى.

وتابع: ثم  المحور التشريعي بعد أن انتهى من الأبوين بالتوعية والتنفيذي حتى أحل مشكلة قلة الحيلة حينما يكون قابل للتطبيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماعي الجهاز القومى للأتصالات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الدولة المصرية المستشار عصام فريد حماية الاطفال حماية الطفل مجلس الشيوخ مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

مطالبات في الشيوخ بسياسة واضحة لحماية الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي

وكيل الشيوخ يحذر: العالم الافتراضي تحول لساحة مفتوحة لحروب الجيل الخامس

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

خدمات

المزيد

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

السكر يسجل 24 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية