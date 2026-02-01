الأحد 01 فبراير 2026
ثقافة وفنون

انطلاق الدورة العاشرة لجوائز مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية 2025

جوائز محمد حسنين
جوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفي، فيتو
أعلنت مؤسسة هيكل للصحافة العربية فتح باب التقدم للدورة العاشرة لـ جوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفي على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد.

وتقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة ٣٥٠ ألف جنيه مصري، وتُمنح الجائزتان في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام. 

وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين عربًا شبانًا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال عام 2025، على أن تكون هذه الجوائز عونًا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

شروط التقدم للجوائز:

1. تسري الشروط على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية.

2. يحق التقدم لجميع الجنسيات العربية.

3. يجب أن تكون سن المتقدمة أو المتقدم ٤٠ سنة أو أقل في ٣١ ديسمبر 2025.

يبدأ التقديم للجوائز عن عام 2025 يوم 1 فبراير 2026 ولمدة أربعة شهور بحيث ينتهي التقديم في ٣١ مايو 2026، وذلك من خلال إرسال الأعمال على البريد الإلكتروني للمؤسسة.

الجريدة الرسمية