انطلاق الدورة العاشرة لجوائز مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية 2025

18 حجم الخط

أعلنت مؤسسة هيكل للصحافة العربية فتح باب التقدم للدورة العاشرة لـ جوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفي على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد.

وتقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة ٣٥٠ ألف جنيه مصري، وتُمنح الجائزتان في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين عربًا شبانًا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال عام 2025، على أن تكون هذه الجوائز عونًا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

شروط التقدم للجوائز:

1. تسري الشروط على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية.

2. يحق التقدم لجميع الجنسيات العربية.

3. يجب أن تكون سن المتقدمة أو المتقدم ٤٠ سنة أو أقل في ٣١ ديسمبر 2025.

شروط التقدم للجوائز:

يبدأ التقديم للجوائز عن عام 2025 يوم 1 فبراير 2026 ولمدة أربعة شهور بحيث ينتهي التقديم في ٣١ مايو 2026، وذلك من خلال إرسال الأعمال على البريد الإلكتروني للمؤسسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.