ميناء دمياط يستقبل شحنة غاز مسال ضخمة ويصدر بضائع لـ 14 دولة أوروبية

شهد ميناء دمياط حدثا تشغيليا هاما باستقبال ناقلة الغاز المسال العملاقة (PUTERI SAADONG) التي ترفع علم جزر مارشال، حيث تراكت السفينة التي يبلغ طولها 283 مترا بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة لبدء تفريغ شحنة تصل الى 67865 طنا من الغاز المسال، وتتم العملية عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC)، مما يعكس جاهزية الميناء لاستقبال الناقلات العملاقة وتأمين احتياجات الطاقة.

​تداول 91 ألف طن بضائع عامة

و​أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيانه اليومي عن استقبال 8 سفن ومغادرة 12 سفينة أخرى، ليصل اجمالي السفن المتواجدة بالميناء الى 23 سفينة، وأوضح البيان ان حركة الصادرات سجلت 30122 طنا شملت يوريا وكلينكر ومولاس، بينما بلغت الواردات 61704 أطنان من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج، وعلى رأسها الذرة والقمح والحديد والخردة والابلاكاش.

​الصادرات المصرية تعبر "تريستا" الى أسواق 14 دولة أوروبية

​وفي اطار الرحلات المنتظمة للخط الملاحي (RORO)، غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS) متجهة الى ميناء تريستا الايطالي، وعلى متنها 4645 طنا من الصادرات المصرية المتنوعة، وشملت الشحنة خضروات وفواكه ومنسوجات ومكونات سيارات، تستهدف أسواق 14 دولة أوروبية منها المانيا وفرنسا وانجلترا وايطاليا وهولندا، مما يؤكد كفاءة الميناء في دعم نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

​تأمين احتياطي القمح وانتعاشة في حركة النقل النهري والسكك الحديدية

وسجل رصيد صومعة الحبوب للقطاع العام بالميناء 54828 طنا من القمح، بالاضافة الى 30841 طنا بمخازن القطاع الخاص، وفي خطوة لتعزيز النقل المتعدد، غادر الميناء قطاران محملان بالقمح متجهين الى صوامع القليوبية وامبابة، الى جانب 5 وحدات نهرية (بارج) قامت بتحميل 3136 طنا من القمح متجهة الى صومعة امبابة، فيما سجلت حركة الشاحنات 4709 حركة دخولا وخروجا.

​طفرة في تداول الحاويات الترانزيت واحتياجات السوق المحلي

​وعلى صعيد منظومة الحاويات، بلغت حركة الترانزيت 2549 حاوية مكافئة، بينما سجلت الحاويات الصادرة 1909 حاوية، والواردة 251 حاوية، وتأتي هذه الارقام لتعكس التكامل التشغيلي الكبير بين كافة مرافق الميناء، وقدرته على تلبية متطلبات التجارة الخارجية والسوق المحلي بكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية.

