الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
18 حجم الخط

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة -اليوم- المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوفد رفيع المستوى المرافق له؛ وذلك في زيارة رسمية لتقديم التهنئة له بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس ونيله ثقة نواب الشعب، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

تعزيز المسيرة التشريعية

وخلال اللقاء، أعرب المهندس حاتم نبيل عن خالص تهانيه للمستشار هشام بدوي، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية الرفيعة والمساهمة في تعزيز المسيرة التشريعية، مؤكدًا اعتزازه بتولي قامة قضائية وقانونية كبيرة رئاسة الغرفة التشريعية الأولى.

1000243832
1000243832
1000243834
1000243834
1000243830
1000243830

المؤسسات العريقة في الدولة

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كونه أحد المؤسسات العريقة في الدولة، كما شدد سيادته على أهمية التكامل والتعاون بين مجلس النواب والجهاز، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم جهود الإصلاح الإداري والتطوير في مؤسسات الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمين العام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور عاصم الجزار الدكتور محمد الوحش المركزي للتنظيم والادارة حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفد رفيع المستوي

مواد متعلقة

يتصدرها تعديل قانون الخدمة العسكرية، 3 اجتماعات للجان النوعية بمجلس النواب اليوم

يناقشه مجلس النواب الثلاثاء، تفاصيل تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

أوكرانيا: 12 قتيلا بهجوم بمسيرة روسية على حافلة في دنيبروبتروفسك

خدمات

المزيد

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

السكر يسجل 24 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية