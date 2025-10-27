مستوطن يؤدي طقوسًا تلمودية على جبال سنجل في رام الله

أدى مستوطن طقوسًا تلمودية على جبال سنجل شمال رام الله، اليوم الإثنين، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت إصابة مستوطن في غلاف غزة من طلقة طائشة أُطلقت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام استهدفت موقع قيادة وسيطرة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "قيزان النجار" جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع بقذائف الهاون السبت الماضي.

ومن جانبها زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر أن حماس انتقلت إلى أسلوب عمل يعتمد على التضحيات مع قدر أكبر من الجرأة والاحتكاك القريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.