الإثنين 27 أكتوبر 2025
مستوطن يؤدي طقوسًا تلمودية على جبال سنجل في رام الله

رام الله، فيتو
 أدى مستوطن طقوسًا تلمودية على جبال سنجل شمال رام الله، اليوم الإثنين، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت إصابة مستوطن في غلاف غزة من طلقة طائشة أُطلقت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام استهدفت موقع قيادة وسيطرة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "قيزان النجار" جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع بقذائف الهاون  السبت الماضي. 

ومن جانبها زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر أن حماس انتقلت إلى أسلوب عمل يعتمد على التضحيات مع قدر أكبر من الجرأة والاحتكاك القريب. 

