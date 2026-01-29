دعم مستشفى العجمي التخصصي بأجهزة تنفس لحديثي الولادة وغسيل كلوي

18 حجم الخط

تسلم مستشفى العجمي التخصصي بالإسكندرية برئاسة الدكتور صلاح الحصاوي مدير المستشفى، عدد من الأجهزة الطبية، دعما من أمانة المراكز الطبية المتخصصة بقيادة الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس الأمانة.

جهاز تنفس صناعي لحديثي الولادة

وانضم جهاز التنفس الصناعي عالي التردد ماركة SLE 6000 لمنظومة الرعاية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى والذي يطلق عليه (العملاق الإنجليزي).

ويعد جهاز تنفس صناعي هو "تكنولوجيا الحياة" التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي وأعلى ترددات التنفس (HFO) لدعم (الأطفال المبتسرين) في أصعب لحظاتهم.

وأكدت إدارة مستشفى العجمي، أن هذا الجهاز الأكثر دقة عالميًا في محاكاة التنفس الطبيعي ويوفر حماية فائقة لرئة الأطفال الحساسة، ويقلل من فترة إقامة الأطفال في الحضانات، مما يعجل بعودتهم إلى بيوتهم سالمين.

ماكينات غسيل كلوي

كما تسلمت المستشفى ٢ماكينات الغسيل الكلوي، ماركة: Fresenius Medical Care، وهي من أحدث الموديلات العالمية، وتتميز بمستويات أمان عالية وكفاءة تشغيلية تضمن راحة وأمان مرضى الغسيل الكلوي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية إدارة مستشفى العجمي التخصصي للتطوير المستمر للبنية التحتية الطبية، وحرصها الدائم على تحديث ودعم المنظومة العلاجية بأحدث الأجهزة الطبية المعتمدة عالميًا، بما يضمن أعلى مستويات الدقة والكفاءة التشغيلية.

هوية بصرية حديثة

كما قامت إدارة المستشفى برئاسة الدكتور صلاح الحصاوي، بإنشاء هوية بصرية للمستشفى على أسوارها الخارجية وبوابتها المختلفة لتسهيل التعرف على المستشفى وتسهيل خروج ودخول المرضى وذويهم من الأبواب المخصصة لكل حالة منع الزحام حفاظا على الصحة العامة.

