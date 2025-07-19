حسام حسن لـ فيتو: أتمنى تطبيق تجربة مستشفى العجمي بجميع المراكز العلاجية في الجمهورية (فيديو)

أشاد الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بالمستوى المتميز لمستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية، وتقديم الخدمات الطبية ورعاية صحية على مستوى عالٍ بمستشفى حكومي بهذا المستوى الفائق العناية، وتقديم تلك الخدمات للجميع من نفقة دولة وتأمين صحي علي قدم المساواة مع المواطن المتيسر.

وأكد المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أن ما لمسه داخل مستشفي حكومي يؤكد أن هناك تحسنا ورقيا بمستوى الخدمات الصحية لكل المواطنين دون استثناء، وتمني إنشاء مزيد من المستشفيات الحكومية بهذا الشكل المتميز.

وأضاف حسام حسن، إن الخدمات المتوفرة بالمستشفى تنافس المستشفيات الخاصة الكبري بل تتفوق علي بعضها في الخدمات الطبية التي تحتاج الرعاية الطبية الحرجه.

كان المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم وزوجته دان ادم قد قاما بزيارة لمرضي مستشفى العجمي النموذجي، وتفقد أقسام المستشفي المختلفة واستقبله الدكتور صلاح الحصاوي مدير المستشفى ومسئوليها.

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