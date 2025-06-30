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ندوات توعية للمرضى والمترددين على مستشفى العجمي بالإسكندرية (صور)

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

نقذت مستشفي العجمي النموذجي غرب الإسكندرية برئاسه الدكتور صلاح الحصاوي مدير المستشفى، عددا من الندوات والفعاليات استكمالًا لدور المشاركة المجتمعية للمرضي والمترددين علي المستشفي، وذلك ضمن خطط  إدارة العلاقات العامة وإدارة التدريب  برئاسة محمد إبراهيم.

التعامل مع حديثي الولادة 

وجري عقد ندوة تثقيفية بعنوان كيفية التعامل مع حديثي الولادة والأطفال واشتملت علي  الدليل المثالي لأفضل رعاية للأطفال حديثي الولادة،الأمراض الشائعة للأطفال حديثي الولادة وطرق الوقاية منها، الطرق المثلى للكيفية الصحيحة للرضاعة الطبيعية وطرق المحافظة علي النمو المثالي  التغذية السليمة للأطفال حديثي الولادة وطرق الوقاية من حساسية الأغذية المضافة.

وخلال الندوة تم التنويه علي طرق العناية السليمة للأطفال حديثي الولادة والرضاعة الطبيعية وطرق تجنب الأمراض المعدية والمشاكل الصحية كما نص عليها من خلال مبادرة رئيس الجمهورية الألف يوم الذهبية، وذلك بحضور وتفاعل عدد كبير من المرضي والذين ابدوا إرضائهم بما قدم من معلومات طبية مفيدة.

شارك في الندوة لدكتور جلال متولي رئيس قسم الأطفال وحديثي الولادة، الدكتورة دنيا فتحي،أخصائي الاطفال وحديثي الولادة،الدكتور أحمد إبراهيم صيدلي اكلينيكي،الدكتورة ولاء الإمام،مسؤولة مبادرة الألف يوم الذهبية،الدكتور عبد الرحمن سمير،أخصائي تغذية اكلينيكيه،الدكتورة روان النجار، نائب المدير_ مديرة إدارةالتدريب،شرين سعيد (أخصائي العلاقات العامة).
 

 

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مستشفى العجمي مدير مستشفى العجمي مستشفى العجمى النموذجى

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