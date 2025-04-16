أمانة المستشفيات المتخصصة تزور مستشفى العجمي

قامت اللجنة المشكلة من أمانة المستشفيات المتخصصة بوزارة الصحة، برئاسة الدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز الافريقى لخدمات صحة المرأة والمشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية بالمرور اليوم على مستشفى العجمى التخصصى، وذلك بحضور الدكتور صلاح الحصاوى مدير المستشفى لمتابعة انتظام سير العمل ومدى إرضاء المرضى من تقديم الخدمات الطبية المختلفة بالمستشفى.

وقامت اللجنة بالمرور على جميع أقسام المستشفى خاصة الاقسام الحرجة واهمها قسم الطوارئ وقسم العناية المركزة وقسم الحضانات والمبتسرين وقسم الغسيل الكلوى وقسم العمليات وقسم قسطرة القلب وايضا تم متابعة القسم الداخلى والأطفال لمتابعة سير العمل الطبى والإداري داخل الاقسام، كما تم متابعة مدى التزام العاملين بإجراءات مكافحة العدوى.

وقالت ميرفت السيد، إنه تم عمل جرد كامل لجميع مخازن المستشفى وتم مراجعة آلية العمل وانتظام التسجيل الطبى وقسم مراقبة الوقت لمتابعة تواجد الاطقم الطبية والإستماع إلى بعض المواطنين المترددين على الخدمات المختلفة بالمستشفى.

كما شمل المرور تفقد مدرسة التمريض وتجهيزاتها المتميزة وقسم المعمل وقسم الأشعة، وتضمن المرور أيضًا الوقوف على مدى جاهزية المستشفى لاستيعاب الحالات الطارئة والتأكد من كفاءة التجهيزات وجودة تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية خلال الفترة المقبلة لاحتفالات اعياد الربيع واحتفالات عيد تحرير سيناء وعيد العمال.

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