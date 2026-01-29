كل ما تريد معرفته عن فيزا بلاتينيوم في البنك الأهلي المصري

18 حجم الخط

يبحث كثير من عملاء البنك الأهلي المصري عن تفاصيل فيزا بلاتينيوم وكل المزايا التي يتم تقديمها من خلالها في فروع البنك.

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي أن هناك مزايا عدة تقدمها الفيزا للعملاء.

تقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي حيث تشمل القائمة ما يلي:

صلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.

التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل:

استخدام العديد من صالات الانتظار الفاخرة بمطارات مختلفة.

خصومات ورحلات مجانية من مختلف مقدمي خدمات النقل.

خصومات التسوق في أماكن دولية متعددة.

خصومات على التسوق الإلكتروني من خلال مواقع عالمية مختارة.

خدمات تأمين مجانية.

طريقه انضمام العميل في البنك الأهلي إلى شريحة الأهلي بلاتينيوم

يتم انضمام العميل في البنك الأهلي إلى شريحة الأهلي بلاتينيوم حين يصبح رصيد العميل يساوي أو يزيد عن 2،000،000 جنيه مصري (أو ما يعادله بأي عملة أجنبية) إلى 5،000،000 جنيه مصري.

حيث إنه وبمجرد أن يصبح العملاء مؤهلين للانضمام، يتم تسجيلهم تلقائيًّا ويقوم مدير علاقات مخصص بالاتصال بهم.

حدد البنك الأهلي خدمات للعملاء يتم تقديمها من خلال خدمة الأهلي نت/ الأهلي موبايل، التي يمكن للعملاء من خلالها إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان تام.

وأضاف البنك أنه تتيح للعملاء التعديلات الفنية العديد من الخدمات المصرفية المتطورة من أي مكان وفي أي وقت مثل :

الاشتراك الذاتي

الاشتراك الذاتي لخدمة الأهلي نت/ الأهلي موبايل للعملاء من الأفراد.

تفعيل تطبيق رموز الأمان (Soft Token) للعملاء من الأفراد.

استخدام المصادقة البيومترية (Face ID – Touch ID) لتسجيل الدخول.

إجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الموبايل البنكي _ الأهلي موبايل للعملاء من الشركات.

تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

تقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة غير مضمن ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

