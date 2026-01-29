خبير بحلف الناتو يكشف خريطة ضرب أمريكا للأهداف الإيرانية.. 3 دول عربية تشارك في المعركة.. طهران تستعد لاستهداف مصالح واشنطن.. ودول خليجية في مرمى الصواريخ البالستية

18 حجم الخط

الحرب الأمريكية الإيرانية، كشف الدكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر بحلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، عن خطة الهجوم الأمريكية المتوقعة لضرب إيران، كاشفًا الأهداف التي سيتم ضربها، من قبل الجانبين "أمريكا وإيران"، في حالة نشوب الحرب، حيث أكد بعض المراقبين أن الحرب الأمريكية على إيران قد تحدث خلال ساعات أو أيامًا قليلة.

خطة الحرب الأمريكية على إيران

ورجح الدكتور سيد غنيم استجابة إيران للشروط الأمريكية، التي وصفها البعض بالتعجيزية، وخاصة أن أمريكا وضعت ثلاث شروط لوقف حربها ضد إيران لمنع الحرب وهي:

وقف دائم لتخصيب اليورانيوم.

فرض قيود على مدى وعدد صواريخهم الباليستية.

وقف جميع أشكال الدعم للجماعات الوكيلة في الشرق الأوسط، بما في ذلك حماس وحزب الله والحوثيين في اليمن

وذلك وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

سيناريو الضربة الأمريكية على إيران، فيتو

ووضع الدكتور سيد غنيم "تصور للأهداف التي سيتم ضربها من قبل الجانبين حالة نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران"

وقال الدكتور سيد غنيم عن استجابة إيران لشروط أمريكا: "من غير المرجح أن يستجيب النظام الإيراني لمطالب الولايات المتحدة بشأن المفاوضات النووية، رغم الضغوط الأمريكية عليه للموافقة على اتفاق نووي، وخاصة أن ترامب صرح في 28 يناير 2026 بأن أسطولًا ضخمًا يتجه نحو إيران، وحثّ إيران على "إبرام اتفاق"، محذرًا من أن أي هجوم أمريكي محتمل على إيران سيكون "أسوأ بكثير" من الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025".

وأكد الدكتور سيد غنيم أن "النظام الإيراني قدم حوافز للمجندين، ربما في محاولة لزيادة حجم القوات المسلحة الإيرانية وسط تقارير عن استياء بعض أفراد قوات الأمن من قمع النظام الوحشي للاحتجاجات الأخيرة. وأعلنت منظمة الخدمة العامة التابعة لقيادة إنفاذ القانون في 28 يناير 2026 عن تخفيض مدة الخدمة الإلزامية، والسماح بتأجيل عمليات النشر، وتوزيع المجندين على الوحدات بناءً على مهاراتهم، والتغاضي عن حالات الغياب عن الخدمة الإلزامية".

الخريطة الأمريكية المتوقعة لضرب إيران

وعن الخريطة المتوقعة لضرب إيران، كشف الدكتور سيد غنيم عن بنك الأهداف للجانبين، والتي وصفها بـ "أسوء الفروض"، مشيرًا إلى أن الأهداف المحتملة للقصف الأمريكي الإسرائيلي المرتقب على إيران، يتمثل في:

أماكن القوة الصاروخية لإيران.

مكتب المرشد الأعلى ومقر إقامته.

مصفاة طهران للنفط رابع أكبر مصفاة نفط في إيران.

مقر ثأر الله.

وزارة الدفاع الإيرانية.

مقر لوجستيات القوات المسلحة، يقع في شمال طهران.

مصفاة أراك للنفط.

وزارة الاستخبارات والأمن.

هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري الإسلامي.

قيادة الحرس الثوري المسؤولة عن أمن طهران.

مقر الباسيج الفرع شبه العسكري للحرس الثوري.

مقر خاتم الأنبياء.

ميناء الإمام الخميني.

ميناء ماهشهر.

مصفاة أصفهان للنفط ثاني أكبر مصفاة نفط في إيران.

مصفاة عبادان للنفط أكبر مصفاة نفط في إيران.

مصفاة نجمة الخليج الفارسي.

محطة خارك النفطية المحطة الرئيسية لإيران لتصدير نفطها الخام.

مصفاة بندر عباس النفطية ثالث أكبر مصفاة نفط في إيران.

ميناء الشهيد رجائي، أهم ميناء في إيران (يتعامل مع 50% من التجارة الخارجية).

منطقة بارس الاقتصادية الخاصة للطاقة وحقل بارس الجنوبي.

البنية التحتية الإيرانية أماكن تستهدفها الضربة الأمريكية، فيتو

إيران تستهدف دول عربية منها خليجية في الحرب

أما عن الأهداف المحتملة للرد الإيراني، فقال الدكتور سيد غنيم: إن "هناك تقارير تداولت أن بعض الدول منها عربية ستساعد الولايات المتحدة في هجومها على إيران، أحداها تتمركز فيها القواعد الأمريكية داخل أراضيها 12 – 17 طائرة قتال أمريكية f-15، وينتظر تدخلها في الضربة الأمريكية التخطيطية ضد إيران، وهذه الدولة تعتبرها إيران تحت الحماية الأمريكية، ويعتمد في معيشته على المساعدات الأمريكية، وتستضيف قوات أمريكية في قواعد مشتركة؛ وقد تعاونت مخابراتها العامة مع الولايات المتحدة منذ أحداث 11 سبتمبر".

وأوضح الدكتور سيد غنيم أن الدولة الثانية التي ستساعد أمريكا على ضرب إيران، فهي دولة خليجية "تربطها علاقات تجارية واسعة مع إيران، ورغم إعلانها صراحة عدم استخدام أراضيها في شن أي ضربة أمريكية ضد إيران، إلا إنه حالة عمل إيران بمقولة عليا وعلى أعدائي، خاصة مع اعتبارها للعلاقات هذه الدولة مع إسرائيلى، وموافقة إيران على النهج الإسرائيلي بشكل عام، فقد يكون استهدافها مخطط. وقد ترددت أخبار أن بعض الوحدات الأمريكية قد أخلت قاعدة أمريكية بهذه الدولة، وإن لم يتم تأكيد الخبر".

خريطة ضرب إمريكا للمنشآت الإيرانية، فيتو



أما باقي الدول التي ستساعد أمريكا في ضرب إيران، فأشار الدكتور سيد غنيم إلى أنها تضم:

المملكة المتحدة.

إذربيجان

وأعلنت طهران أن "القوقاز" على قائمة أهدافها، أذربيجان، التي سمحت للجيش الإسرائيلي بتشغيل مسيرات من أراضيها خلال حرب الأيام الـ12 يومًا. وقد حلّقت عدة طائرات شحن أمريكية/إسرائيلية إلى أذربيجان".

وأوضح الدكتور سيد غنيم أن "العراق بها قاعدتين أمريكيتين في أربيل (كردستان العراق). وقد حلقت طائرتان عسكريتان أمريكيتان إلى عشق آباد الأسبوع الماضي، بهدف إلحاق خسائرلإيران"

وقال الدكتور سيد غنيم "ستؤدي أسعار النفط والغاز المرتفعة إلى انهيار الاقتصادات وأسواق الأسهم. سيرتفع سعر الذهب والفضة. وسيتراجع الدولار الأمريكي، الذي انخفض إلى 40% من مكانته كعملة احتياطية عالمية، بشكل أكبر".

السيناريو الأخطر للحرب الأمريكية على إيران

كما كشف الدكتور سيد غنيم عن السيناريو الأخطر للحرب الأمريكية على إيران، فقال: "ترتيبًا على السيناريو الأخطر: قد تُعطى الأولوية للأهداف الاقتصادية كمنشآت النفط والغاز، والأصول العسكرية"، ويكون التكتيك بشن عدة ضربات على أهداف متعددة في وقت واحد".

إيران تستهدف هذه المناطق، فيتو



وتكون الأهداف الإيرانية المتوقعة في الحرب كالتالي:

قاعدة موفق السلطي الجوية، القاعدة الأمريكية الرئيسية لطائرات إف-16 وطائرات التزود بالوقود؛ مركز عمليات رئيسي، والتي استقبلت مؤخرًا طائرات مقاتلة وطائرات شحن تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

البرج 22: موقع متقدم قرب حدود العراق وسوريا، ومواقع مشتركة أخرى: تستضيف حوالي 3000 جندي أمريكي (بما في ذلك موفق السلطي والبرج 22)، ومقر جهاز المخابرات العامة بدولة عربية، وهي مركز العمليات الأمريكية ضد إيران.

وقصر الحسينية هدف للرسائل الإعلامية، أو ما هو أسوأ.

مصفاة الزرقاء النفطية المصفاة الوحيدة في هذه الدولة؛ وتُعالج النفط الخام المستورد؛ وميناء العقبة البحري، ومحطة استيراد النفط؛ استيراد المواد الغذائية، إلخ".

كما أشار الدكتور سيد غنيم إلى أن إيران قد تستهدف "ميناء دولة خليجية ومثل محطة النفط لهذه الدولة، و"الممر البديل" في حال إغلاق مضيق هرمز، الذي ترغب إيران إغلاقه لضمان فعالية الإغلاق، بالإضافة لمطار دولي بهذه الدولة، ويبلغ متوسط عدد المسافرين فيه يوميًا نحو 250 ألف شخص؛ وحركة المرور اليومية حوالي 1,200-1,300 رحلة (ذهابًا وإيابًا)، ويربط العالم؛ وتعطل مدارج طائراته يسبب اضطراب عالمي".

‘يران توجه ضربة لعدد من الدول والقواعد الغربية

وتابع الدكتور سيد غنيم أن إيران قد توجه ضربة لـ "مصفاة الرويس، أكبر مصفاة في هذه الدولة الخليجية، و(تكوي حوالي 817,000 برميل يوميًا)، ومحطة جبل الظنة وخط أنابيب رئيسي، وميناء يمثل المحطة الطويلة لتوليد الطاقة وتحلية المياه؛ مصفاة أصغر، وحقول نفط بحرية تنتج نحو مليون برميل يوميًا، وأحد القصور الرئاسية هناك".

مناطق مستهدفة في الحرب الأمريكية الإيرانية، فيتو



كما تستهدف إيران في السيناريو الأخطر، دولة خليجية ثانية، حيث أوضح الدكتور غنيم أن هذه الدولة "تستضيف مقر قيادة الأسطول الخامس، حيث انزعجت إيران من وجود سفن حربية أمريكية وبريطانية في جوارها".

ويشمل السيناريو الإيراني "أذربيجان، حيث سينصب التركيز على البنية التحتية للطاقة، مستهدفًا خط أنابيب باكو- تبليسي- جيهان (BTC)، مسار لتصدير النفط الخام من بحر قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط (حوالي مليون برميل يوميًا). يزود خط أنابيب BTC إسرائيل بالنفط، ومحطة سانغاشال (باكو) مركز بري لمعالجة النفط والغاز؛ مرافق تخزين وتحميل، وحقل شاه دنيز للغاز وخط أنابيب جنوب القوقاز، إنتاج بحري (حوالي 15-20 مليار متر مكعب سنويًا)؛ يغذي ممر الغاز إلى أوروبا".

كما قد تستهدف إيران "البنية التحتية للنفط والغاز في شبه جزيرة أبشيرون: مصفاة حيدر علييف باكو للنفط (حوالي 120 ألف برميل يوميًا)، مركز للمعالجة والإمداد المحلي، وحقل أذري- شيراغ- غوناشلي النفطي البحري، مجمع إنتاج نفطي ضخم (أكثر من 500 ألف برميل يوميًا)، ومطار حيدر علييف الدولي (باكو): مطار مدني-عسكري رئيسي؛ نقطة انطلاق رئيسية للاستطلاع والمراقبة والاستطلاع الأمريكية/الإسرائيلية، وقاعدة ناسوسنايا الجوية (بالقرب من باكو): القاعدة الجوية الرئيسية؛ يمكن استخدامها من قبل القوات الأمريكية والاستخباراتية، والقصر الرئاسي (باكو): للتواصل".

صواريخ تستخدمها إيران في الحرب ضدها

ويضم السيناريو الإيراني استهداف "المملكة المتحدة، حيث تقع قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وقاعدة ديكليا (الحامية العسكرية) في قبرص خارج نطاق صواريخ إيران. توفر القاعدة الجوية "عمقًا استراتيجيًا" للقوات الجوية للاستخبارات، وقاعدة المنهاد الجوية وتتيح للمملكة المتحدة الوصول إليها لعمليات سلاح الجو الملكي البريطاني، والدقم وهي قاعدة الدعم اللوجستي المشتركة للمملكة المتحدة؛ ومركز للانتشار في الخليج العربي، لكن احتمال قيام إيران بضرب الأراضي العمانية منخفض (لكونها جارة تحظى بالاحترام).

قدرات الصواريخ الإيرانية، فيتو

وكشف الدكتور سيد غنيم عن الصواريخ البحرية الإيرانية القادرة على استهداف حاملات الطائرات الأمريكية، فقال: "صاروخ "خليج فارس": المدى: 300 كم، باليستي مضاد للسفن، السرعة: (Mach +3) فوق صوتي، والتوجيه: رادار/ كهروبصري"

وصاروخ "هرمز-2"، المدى: 300 كم، باليستي مضاد للرادار، وظيفته تدمير رادارات وأنظمة الدفاع لفتح الطريق للصواريخ التالية.

وصاروخ "أبو مهدي"، كروز بحري حديث، مدى بحري: +1000 كم، والمسار: ذكي ومتعرج.

وصاروخ "قادر"، وهو كروز بحري بعيد المدى، مدى بحري: 300 كم، دقته عالية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.