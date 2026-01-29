"شباب الشرقية" تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" خلال إجازة نصف العام

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أنه تم إطلاق مهرجان الأنشطة الشبابية "أنوار الموهبة" خلال إجازة نصف العام الدراسي، حيث يُنفذ على مستوى 18 إدارة فرعية بمراكز ومدن المحافظة، داخل 409 مركز شباب، ويستهدف مشاركة 20 ألف متسابق من النشء والشباب.

التسجيل فى الساعات الأولى تجاوز 5050 متسابقا

وأشارت إلى أن عدد المتقدمين خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل تجاوز ٥٠٥٠ متسابقًا من أعضاء مراكز الشباب، وهو ما يعكس حجم الإقبال والثقة في الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب.

تنوع فعاليات المهرجان

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات المهرجان تنوعت ما بين الأنشطة الدينية مثل حفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والأنشطة الثقافية والفنية التي تشمل فنون الكتابة والفنون التشكيلية وورش الإبداع والتصنيع، إلى جانب الأنشطة التثقيفية والسياسية المتمثلة في البرلمان الشبابي وبرلمان الطلائع.

مبادرات اجتماعية وحملات تبرع بالدم

وأضافت وكيل الوزارة أن المهرجان يتضمن أنشطة خدمية ومجتمعية، من بينها حملات التبرع بالدم والمبادرات المجتمعية، فضلًا عن الأنشطة الرياضية ودورات كرة القدم للنشء والشباب، بما يحقق تنمية متكاملة لشخصية المشاركين.

كل إدارة فرعية تقيم أنشطتها خلال أسبوع

مؤكدة أن تنفيذ المهرجان يتم وفق آلية منظمة، حيث تُقيم كل إدارة فرعية أنشطتها خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، على أن يتم تصعيد الفائزين للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، يعقبها تنظيم حفل ختامي لتكريم المتميزين وذلك تنفيذًا لخطة مديرية الشباب والرياضة في تنفيذ المبادرات والبرامج النوعية التي تستهدف بناء جيل واعٍ ومبدع.

المهندس حازم الأشمونى

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن دعم الأنشطة الشبابية المتنوعة يساهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على الإبداع والمشاركة الإيجابية في المجتمع، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تستهدف تنمية مهارات وقدرات النشء والشباب.

