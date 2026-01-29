الصين توجه طلبا عاجلا إلى دولتين تمتلكان أكبر ترسانتين نوويتين

18 حجم الخط

أعربت وزارة الدفاع الصينية عن استعدادها لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا والدعم المشترك في القضايا التي تؤثر على أهم مصالح البلدين.

الصين ترحب بالنهج الإيجابي لروسيا في تمديد التزامات معاهدة "نيوستارت" لمدة عام واحد

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان لها: الصين ترحب بالنهج الإيجابي لروسيا في تمديد التزامات معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد.

وشددت الدفاع الصينية على أن كلا من روسيا والولايات المتحدة اللتان تمتلكان أكبر ترسانات نووية يجب أن تستأنفا معاهدة "نيو ستارت" وتناقشا الخطوات اللاحقة.

تصعيد لافت لحملة مكافحة الفساد داخل المؤسسة العسكرية

وفي وقت سابق؛ أعلنت وزارة الدفاع الصينية، إخضاع الجنرال تشانج يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية وثاني أعلى مسؤول عسكري بعد الرئيس شي جين بينج، للتحقيق بتهم تتعلق بـ"انتهاكات جسيمة للانضباط والقانون"، وذلك خلال تصعيد لافت لحملة مكافحة الفساد داخل المؤسسة العسكرية.

ويخضع لتحقيق مماثل أيضًا الجنرال ليو تشنلي، عضو اللجنة العسكرية ورئيس هيئة الأركان المشتركة لجيش التحرير الشعبي، وتُعد هذه التطورات الأشد حتى الآن ضمن حملة التطهير التي يقودها شي جين بينج داخل الجيش، والتي طالت خلال العامين الماضيين عددًا من كبار الضباط والجنرالات، بينهم تسعة ضباط أُقيلوا من مناصبهم في أكتوبر.

انخفاض عدد أعضاء اللجنة العسكرية المركزية في الصين إلى عضوين فقط

ورغم أن تشانغ البالغ من العمر 75 عامًا كان يُنظر إليه على أنه من المقربين للرئيس، فإن اتساع نطاق قضايا الفساد داخل المؤسسة العسكرية يبدو أنه دفع شي إلى اتخاذ قرارات أكثر صرامة، فقد انخفض عدد أعضاء اللجنة العسكرية المركزية أعلى هيئة عسكرية في الصين إلى عضوين فقط: شي جين بينج بصفته رئيسًا، والجنرال تشانغ شنغ مين المسؤول عن إدارة عمليات التطهير داخل الجيش.

وأوضحت مصادر مطلعة أن العلاقات القديمة بين عائلتي شي وتشانج حيث كان والداهما من قدامى المحاربين في حروب ماو تسي تونغ لم تشفع للجنرال الرفيع بعد أن تزايدت المؤشرات على وجود فساد وممارسات مالية غير قانونية في صفقات الأسلحة والدفاع.

إعادة تشكيل جذرية تقطع مع جيل ملوث بالفساد والولاءات المشكوك فيها

وقال كريستوفر جونسون، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمتخصص في شؤون النخبة الصينية، إن الخطوة "غير مسبوقة في تاريخ الجيش الصيني" وتمثل "إقصاءً كاملًا للقيادة العليا"، وأضاف أن شي يبدو أنه بات مقتنعًا بأن "المشاكل داخل الجيش أعمق مما يمكن إصلاحه بالوسائل التقليدية"، وبأنه يحتاج إلى "إعادة تشكيل جذرية تقطع مع جيل ملوث بالفساد والولاءات المشكوك فيها".

تأتي هذه الإجراءات فيما تكثف الصين تدريباتها العسكرية حول تايوان وتزيد من قدراتها الدفاعية، في ظل أجواء توتر مع الولايات المتحدة وحلفائها في المحيطين الهندي والهادئ.

