الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

مشهد مرعب، لحظة وقوع انهيار أرضي مخيف في إندونيسيا (فيديو)

انهيار أرضي مخيف
انهيار أرضي مخيف في أندونيسيا، فيتو
18 حجم الخط

انهيار أرضي مخيف، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهد مرعب، يكشف لحظة انهيار أرضي مخيف في إندونيسيا، أجبر العمال على الفرار تاركين كل المعدات والآلات، أثناء شعورهم بتحرك الأرض تحت مركباتهم.

لحظة مرعبة لوقوع إنهيار أرضي في إندونيسيا

ويُظهر مقطع فيديو جديد، لأحد العمال في جزيرة جاوة في إندونيسيا يدعى جوي ماموسونج، كشف فيه اللحظة المرعبة لانهيار أرضي جديد في موقع تعدين النيكل التابع لشركة “بي تي ميجا هالتيم مينيرال (MHM)” في شرق هالماهيرا، شمال مالوكو، إندونيسيا.


كما يظهر المقطع لحظة الرعب التي واجهها جوي ماموسونج، عندما شعر بأن الأرض تهتز من تحته، لذا قام بمغادرة المركبة بسرعة، تاركًا سيارته والمعدات التي تحتويها، لكن الكاميرا في السيارة كانت ترصد كل ما يحدث من انهيار أرضي تسبب في تحطيم السيارة والمعدات.


ويذكر أن حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي، الذي شهدته جاوة الغربية في إندونيسيا قد ارتفعت، مع استمرار أعمال البحث، وسط تأكيدات رسمية بسقوط عشرات القتلى جراء الانهيار الأرضي المرعب.

مصرع العشرات في انهيار أرضي بأندونيسيا

وارتفع عدد الذين لقوا مصرعهم جراء الانهيار الأرضي، والذي وقع نهاية الأسبوع الماضي في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا إلى ٥٤ شخصًا، ولا يزال ٢٩ شخصًا في عداد المفقودين، حسبما ذكرت الشرطة الإندونيسية.

وأكد أحد رجال الشرطة في جاوة الغربية، ويدعى هيندرا روشماوان، أن فريق التعرف على ضحايا الكوارث تسلم 50 كيسًا من جثث الانهيار الأرضي في منطقة ويست باندونج، بعد عمليات انتشال إضافية نفذتها فرق البحث والإنقاذ المشتركة.


وأوضح أنه تم التعرف على 34 جثة، منهم أربعة أشخاص من القوات البحرية الإندونيسية، حيث جرفت كميات هائلة من الطين والحطام القرية، عند انهيار التل صباح السبت الماضي.

وأشارت البحرية الإندونيسية إلى أن 23 من مشاة البحرية دفنوا جراء الانهيار الأرضي، حيث قال رئيس هيئة الأركان البحرية، الأدميرال محمد علي: إنه “تم العثور على أربعة أفراد من البحرية متوفين، لكن لم يُعثر على الآخرين”، حيث وصل مشاة البحرية إلى الموقع يوم الخميس للمشاركة في تمرين قتالي مجدول.

 يذكر أنه في 16 يناير 2026، تسبب انهيار أرضي في دفن ثلاثة عمال، مما أسفر عن مقتل اثنين، بينما لا يزال واحد مفقودًا مع استمرار جهود البحث.

إندونيسيا تتعرض للانهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار، الذي يمتد عادة من نوفمبر إلى مارس، بسبب تضاريسها الجبلية وكثرة الأمطار وإزالة الغابات على نطاق واسع.

تسبب في تشريد 1500 شخص، انهيار أرضي في إيطاليا يثير الرعب

مصرع 7 أشخاص وفقدان العشرات في انهيار أرضي بإندونيسيا (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهيار أرضي مخيف جزيرة جاوة في أندونيسيا انهيار أرضي ضحايا الكوارث القوات البحرية الإندونيسية إنهيار أرضي مخيف في أندونيسيا

مواد متعلقة

تسبب في تشريد 1500 شخص، انهيار أرضي في إيطاليا يثير الرعب

مصرع 7 أشخاص وفقدان العشرات في انهيار أرضي بإندونيسيا (فيديو)

مقتل 21 شخصًا وفقدان 30 آخرين نتيجة انهيار أرضي في كينيا

ارتفاع عدد القتلى لـ 15 في حادث حافلة نتج عن انهيار أرضي في الهند
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض حاد ليلا في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

كشفه زوج ابنته، سر رفض عمر سليمان استعمال الهاتف في إبلاغ الرسائل لـ مبارك

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

من الهاتف المحمول، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير

اقتراح من أردوغان بشأن إيران، وترامب يرحب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

ليس دائما فألا سيئا، حلم ضرب الزوجة في المنام قد يحمل مفاجآت سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية