مشهد مرعب، لحظة وقوع انهيار أرضي مخيف في إندونيسيا (فيديو)

انهيار أرضي مخيف، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهد مرعب، يكشف لحظة انهيار أرضي مخيف في إندونيسيا، أجبر العمال على الفرار تاركين كل المعدات والآلات، أثناء شعورهم بتحرك الأرض تحت مركباتهم.

لحظة مرعبة لوقوع إنهيار أرضي في إندونيسيا

ويُظهر مقطع فيديو جديد، لأحد العمال في جزيرة جاوة في إندونيسيا يدعى جوي ماموسونج، كشف فيه اللحظة المرعبة لانهيار أرضي جديد في موقع تعدين النيكل التابع لشركة “بي تي ميجا هالتيم مينيرال (MHM)” في شرق هالماهيرا، شمال مالوكو، إندونيسيا.

A new video shared by Joey Mamusung shows the terrifying moment of a second landslide at the nickel mining site of PT Mega Haltim Mineral (MHM) in East Halmahera, North Maluku, Indonesia 🇮🇩. pic.twitter.com/jMfSujEuh8 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 28, 2026



كما يظهر المقطع لحظة الرعب التي واجهها جوي ماموسونج، عندما شعر بأن الأرض تهتز من تحته، لذا قام بمغادرة المركبة بسرعة، تاركًا سيارته والمعدات التي تحتويها، لكن الكاميرا في السيارة كانت ترصد كل ما يحدث من انهيار أرضي تسبب في تحطيم السيارة والمعدات.

مصرع العشرات في انهيار أرضي بأندونيسيا

ويذكر أن حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي، الذي شهدته جاوة الغربية في إندونيسيا قد ارتفعت، مع استمرار أعمال البحث، وسط تأكيدات رسمية بسقوط عشرات القتلى جراء الانهيار الأرضي المرعب.

وارتفع عدد الذين لقوا مصرعهم جراء الانهيار الأرضي، والذي وقع نهاية الأسبوع الماضي في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا إلى ٥٤ شخصًا، ولا يزال ٢٩ شخصًا في عداد المفقودين، حسبما ذكرت الشرطة الإندونيسية.

وأكد أحد رجال الشرطة في جاوة الغربية، ويدعى هيندرا روشماوان، أن فريق التعرف على ضحايا الكوارث تسلم 50 كيسًا من جثث الانهيار الأرضي في منطقة ويست باندونج، بعد عمليات انتشال إضافية نفذتها فرق البحث والإنقاذ المشتركة.

Watch as a Landslide occurs in informal quarry in Congo on November 15, 2025 pic.twitter.com/76vNoSJ877 — Xer (@RDR0001) January 28, 2026



وأوضح أنه تم التعرف على 34 جثة، منهم أربعة أشخاص من القوات البحرية الإندونيسية، حيث جرفت كميات هائلة من الطين والحطام القرية، عند انهيار التل صباح السبت الماضي.

وأشارت البحرية الإندونيسية إلى أن 23 من مشاة البحرية دفنوا جراء الانهيار الأرضي، حيث قال رئيس هيئة الأركان البحرية، الأدميرال محمد علي: إنه “تم العثور على أربعة أفراد من البحرية متوفين، لكن لم يُعثر على الآخرين”، حيث وصل مشاة البحرية إلى الموقع يوم الخميس للمشاركة في تمرين قتالي مجدول.

يذكر أنه في 16 يناير 2026، تسبب انهيار أرضي في دفن ثلاثة عمال، مما أسفر عن مقتل اثنين، بينما لا يزال واحد مفقودًا مع استمرار جهود البحث.

إندونيسيا تتعرض للانهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار، الذي يمتد عادة من نوفمبر إلى مارس، بسبب تضاريسها الجبلية وكثرة الأمطار وإزالة الغابات على نطاق واسع.

