تجديد حبس المتهم بقتل والده في الدقهلية

أمرت النيابة العامة بالدقهلية بتجديد حبس الابن المتهم بإنهاء حياة والده وإخفاء جثمانه شهرين داخل ماسورة صرف لخلاف على أموال وأرض زراعية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكن رجال مباحث مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية من كشف غموض اختفاء شخص والعثور على جثمانه بماسورة صرف أسفل كوبري أجا العلوي بمحافظة الدقهلية، بعد إنهاء حياته علي يد نجله، عقب خلاف بينهما حول أموال وأرض زراعية.

اختفاء شخص شهرين في ظروف غامضة 

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت بلاغًا من شقيقة المجنى عليه بتغيبه منذ شهرين فى ظروف غامضة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال مباحث مديرية أمن الدقهلية ومركز شرطة أجا لكشف غموض وملابسات الاختفاء.

الابن ينهي حياة والده لخلافات على أموال وأرض زراعية 

 وبفحص البلاغ تبين عدم صحة ادعاء نجله بتحرير محضر بالواقعة، وبمناقشته انهار واعترف بارتكاب الجريمة، وتمت إحالة المتهم للنيابة التى باشرت التحقيقات.
 

وكشفت التحقيقات أن المتهم «طارق.ج»، 24 عامًا، نجل المجنى عليه «مسعد جابر السيد»، 59 عامًا، مزارع، ومقيم بقرية الديرس مركز اجا  تعدى على والده بالضرب مستخدمًا عصا خشبية داخل الأرض الزراعية، ما أسفر عن تهشيم رأسه ووفاته فى الحال، ثم قام بنقل الجثمان وإخفائه داخل ماسورة صرف لإخفاء معالم الجريمة.

المتهم تصرف في أملاك والده لحرمان شقيقاته من الميراث 
وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أكد خلالها أن الخلاف نشب بسبب رفض والده إعطاءه أموالًا، رغم عمله معه، مشيرًا إلى أنه حاول تضليل الأسرة على مدار شهرين، كما أقر ببيع المواشى الخاصة بوالده وإيداع ثمنها فى حسابه البنكى لإخفائها عن شقيقاته حتى لا يرثن.

 

