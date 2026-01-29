بعد إحباطها من الحياة بالريف البريطاني، إيلين دي جينيريس تعود للعيش في أمريكا

الخميس 29 يناير 2026
عادت الإعلامية إيلين دي جينيريس، رسميا للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن "فرّت" إلى المملكة المتحدة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات.

أكد تقرير لموقع Radar Online، أن الإعلامية الشهيرة عادت مؤخرا للعيش في أمريكا، بسبب أن الحياة في الريف الممطر ببريطانيا، أصبحت مملة ومحبطة بشكل متزايد، - بحسب أحد أصدقائها.

إيلين دي جينيريس تتراجع عن قرار هجرتها إلى بريطانيا بسبب ترامب

ذكر تقرير لموقع ديلي ميل، أن المذيعة الشهيرة إيلين دي جينيريس، تراجعت عن قرارها بالبقاء في المملكة المتحدة، خلال فترة  فترة تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن اشتاقت إلى الطقس الدافئ وأسلوب الحياة في كاليفورنيا.

تفاصيل عودة إيلين دي جينيريس إلى أمريكا

واشتكت  مقدمة البرامج الحوارية، لأصدقائها من أنها لا تستطيع مواجهة شتاء بارد آخر في المملكة المتحدة.

وكشفت دي جينيريس سابقًا أنها انتقلت إلى المملكة المتحدة، هربًا من رئاسة ترامب، مدّعيةً أن الحياة في إنجلترا "أفضل بكثير".

وقال إيلين حينها، تعليقا علي قرار هجرتها إلي بريطانيا،"وصلت إلى هنا في اليوم السابق للانتخابات، واستيقظت على الكثير من الرسائل النصية من أصدقائي تحمل رموزًا تعبيرية باكية، فقلتُ: 'لقد فاز ترامب.. لذلك سأبقى هنا!'".

 

انتقال إيلين إلى لندن بسبب ترامب

 يذكر أن بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، انتقلت إيلين إلى منزل جديد بمدينة كوتسوولدز، وهي منطقة في جنوب غرب إنجلترا، على بعد ساعتين تقريبًا من لندن.

وكانا قد حصلت على المنزل الخاص بها، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنها أصيبت بخيبة أمل كبيرة بعد فوز ترامب، لتقرر على الفور الرحيل لبريطانيا، وترك أمريكا.

يذكر أن إيلين، واجهت سلسلة من الجدل في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك مزاعم بإساءة معاملتها في مكان العمل، وخلافها مع روزي أودونيل، وغيرها.

