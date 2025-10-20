شريف عرفة: نيازي مصطفى لم ينل حقه بتاريخ السينما.. وتأثرت بحسن الإمام في "مهلبية"

قال المخرج شريف عرفة إن الفيلم يصبح ناجحا كلما كان قريبا من الجمهور، متابعا: "الفيلم ينجح كل ما يكون قريب من الناس أكتر.. لا اقتنع أن النجاح مهما حصل هو شباك التذاكر، لكن النجاح هو أن الفيلم يعيش.. الفيلم اللي يعيش هو الناجح.. ممكن أفلام تنجح ولا يعيش ولا تستمر".

الجلسة الحوارية مع شريف عرفة

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي من خلال ملتقى سيني جونة بحضور المخرج الكبير شريف عرفة، حيث يدير الجلسة الفنان عباس أبو الحسن.

ويشهد الجلسة الحوارية كوكبة من النجوم والفنانين وعلى رأسهم الفنان الكبير حسين فهمي، الفنانة يسرا، الفنانة ليلى علوي، وأحمد السعدني، ميس حمدان، نور النبوي، وغيرهم.

نيازي مصطفى

وتحدث شريف عرفة عن المخرج الراحل نيازي مصطفى قائلا: "من المخرجين الرواد اللي مخدوش حقهم في تاريخ السينما هو نيازي مصطفى.. اشتغلت معاه ومفيش حد عذبني أكثر منه.. الراجل ساهم في صناعة سينما مصرية حقيقية".

حسن الإمام

وعن المخرج الراحل حسن الإمام قال: "حتى الان كل ما تتفرج على مشاهد من ثورة 1919 بترجع للي قدمه الأستاذ الراحل حسن الإمام.. هو لديه روح وشخصية.. وأنا تأثرت بروح حسن الإمام في فيلم (مهلبية).. كل مخرج اشتغلت معاه اتاثرت بيه جدا.. خدت منهم كلهم روح مهمة جدا".

