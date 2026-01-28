إقامة الدولة الفلسطينية ومغادرة الجولان ووقف العدوان على لبنان، كلمة مصر في جلسة مجلس الأمن

18 حجم الخط

شدد السفير إيهاب عوض مندوب مصر فى جلسة مجلس الأمن،على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

إدانة مصر الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس

وأدان مندوب مصر خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع فى الشرق الأوسط، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، محذرًا من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام وتؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

مندوب مصر بمجلس الأمن: الجولان المحتل شرط للسلام الشامل

وشدد السفير إيهاب عوض، على أن تحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط يتطلب الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية ويعرقل أي تسوية سياسية حقيقية.

مطالب مصرية بوقف الانتهاكات في لبنان وسوريا

وطالب إسرائيل بـ وقف انتهاكاتها المتكررة في كل من لبنان وسوريا، محذرًا من أن هذه الاعتداءات تهدد السلم والأمن الإقليميين، وتزيد من احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة.

رسالة مصرية حاسمة: السلام لا يُفرض بالقوة

وأكد المندوب المصري، أن السلام العادل والدائم لن يتحقق بفرض الأمر الواقع، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال، ودعم مسار سياسي قائم على العدالة واحترام القانون الدولي.

في وقت سابق، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حريصة على اتباع سياسة خارجية قائمة على احترام القانون الدولي والعلاقات السلمية بين الدول، والسعي لتحقيق الاستقرار والسلام.

