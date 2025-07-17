الخميس 17 يوليو 2025
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اقتصاد

شريف الجبلي: القطاع الخاص يمتلك قدرات كبيرة للعمل في السوق الأفريقي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأس  السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية لأفريقيا اجتماعًا تحضيريًا موسعًا ضم عددًا من سفراء دول الغرب الإفريقي المعنية، إلى جانب وفد رفيع المستوى من اتحاد الصناعات المصرية يضم نخبة من رجال الأعمال وعدد من شركات البترول وعدد من الهيئات الاقتصادية الهامة المصرية التابعة للدولة. 

ويأتي هذا بناءً على توجيهات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع دول القارة الإفريقية، وفي إطار السعي لترسيخ شراكات استراتيجية شاملة، 

وناقش الاجتماع الترتيبات اللوجستية والتنسيقية للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها  وزير الخارجية المصري ووفد من اتحاد الصناعات إلى عدد من الدول الإفريقية، والتي تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك على المستويين السياسي والاقتصادي

وشارك في الاجتماع النائب الدكتور المهندس شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس وفد رجال الأعمال، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية المرجوة من الزيارة، والإسهام في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.


ومن جانبه، أكد النائب الدكتور المهندس شريف الجبلي، أن الزيارة المرتقبة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تعميق التعاون مع القارة الإفريقية، واستغلال الفرص الاستثمارية الواسعة التي تزخر بها أسواقها.

وقال الجبلي: نسعى من خلال هذه الزيارة إلى فتح قنوات تواصل مباشرة بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في الدول الإفريقية، وبحث سبل إقامة شراكات تنموية مستدامة تقوم على المصالح المشتركة

وأضاف القطاع الخاص المصري يمتلك قدرات كبيرة وخبرات تراكمية تؤهله للتوسع في عدد من القطاعات الواعدة بالقارة، لاسيما في مجالات الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والخدمات اللوجستية.

وشدد رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات على أهمية التكامل بين الجهود الحكومية ورجال الأعمال لتحقيق الأهداف المرجوة من الزيارة، موضحًا أن برنامج الوفد سيتضمن لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولي الحكومات الإفريقية، وممثلي مجتمع الأعمال، إلى جانب تنظيم منتديات اقتصادية تسهم في تعزيز التواصل وبناء جسور تعاون طويلة الأمد.

كما شهد اللقاء حضور سفراء كل من السنغال، بوركينا فاسو، والنيجر، إلى جانب القائمين بأعمال سفارتي نيجيريا ومالي، حيث تم استعراض برنامج الزيارة المرتقبة، والفعاليات المجدولة، وأبرز اللقاءات التي سيعقدها الوفد المصري، بما يشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وأعرب السفراء عن ترحيبهم الكبير بهذه المبادرة، مؤكدين استعدادهم الكامل للتنسيق مع السفارات المصرية في بلدانهم من أجل تسهيل كافة الترتيبات وضمان نجاح الزيارة، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية على أسس من الاحترام والتكامل.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو توسيع دائرة التعاون مع دول القارة الإفريقية، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في دعم التكامل الإفريقي والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة التي تزخر بها الأسواق الإفريقية.

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السيسي المهندس شريف الجبلي القارة الإفريقية السفير إيهاب عوض مساعد وزير الخارجية لأفريقيا

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