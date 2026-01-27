نتنياهو: لن نسمح بوصول قوات تركية وقطرية إلى غزة

18 حجم الخط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع دخول أو انتشار أي قوات تركية أو قطرية داخل قطاع غزة، مشددًا على أن القرار يأتي في إطار ما وصفه بـ«الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي».

وأوضح نتنياهو أن تل أبيب لن تقبل بوجود قوات تركية أو قطرية في غزة تحت أي مسمى، سواء كان أمنيًا أو إنسانيًا، معتبرًا أن أي انتشار خارجي قد يغيّر موازين السيطرة داخل القطاع.

نتنياهو: غزة تحت الرقابة الأمنية الإسرائيلية

وأشار إلى أن إسرائيل ستواصل فرض قيودها الأمنية الصارمة على القطاع، مؤكّدًا أن مستقبل غزة يجب ألا يشمل وجود قوات إقليمية قد تشكل تهديدًا مباشرًا أو غير مباشر لإسرائيل.

على صعيد آخر وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تحذيرا لإيران من أي عمل عسكري ضد إسرائيل، مؤكدا أن أي هجوم سيواجه برد "بقوة لم تشهدها إيران من قبل".

نتنياهو محذرا إيران: الهجوم على إسرائيل سيواجه برد غير مسبوق

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الثلاثاء، إن "المحور الإيراني يحاول إعادة ترميم قدراته"، مشددا على أن إسرائيل لن تسمح بذلك. وأضاف محذرا: "إذا ارتكبت إيران الخطأ الجسيم وهاجمت إسرائيل، سنرد بقوة لم تشهدها من قبل".

وردا على سؤال حول إمكانية شن إسرائيل لضربة استباقية تستهدف إيران في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد، قال نتنياهو: "لن أخوض في الخطط، ولكن يمكنني أن أؤكد على أمر واحد، كل السيناريوهات مطروحة".

وعن احتمال انضمام إسرائيل إلى هجوم أمريكي محتمل على إيران، أشار نتنياهو إلى استقلالية القرار، قائلا: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ قراراته، ونحن سنتخذ قراراتنا أيضا بشكل مستقل".

وسبق أن أكد خبراء أمنيون إسرائيليون بارزون أن الرد العسكري الأمريكي المحتمل على إيران قد لا يتخذ شكل هجوم تقليدي واسع النطاق، بل يقتصر على فرض حصار أو تنفيذ عمليات محدودة.

ورأى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق أن إيران مهتمة بـ "تأجيل الموقف" وستعتبر انسحاب القوات الأمريكية دون هجوم "نجاحا" لها.

