وزير الخارجية الإيراني: وقف التهديدات الأمريكية قبل الدبلوماسية

18 حجم الخط

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، أن إيران لم تتقدم بطلب للتفاوض مع أمريكا، لكنه ترك الباب مفتوحًا لإحياء الدبلوماسية.

عباس عراقجي يشترط توقف التهديدات الأمريكية

واشترط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، توقف التهديدات قبل الدبلوماسية، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن التدخل العسكري يظل خيارًا مطروحًا؛ ردًا على قمع الاحتجاجات في إيران.

سياق إقليمي متوتر وضغوط متصاعدة بشأن إيران وترامب يلوح بالقوة العسكرية

إيران، وكانت القناة 13 العبرية، أفادت فى تقرير سابق لها، أن تقديرات أمنية تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يُقدم على توجيه ضربة عسكرية لإيران، في ظل التصعيد المتواصل بين واشنطن وطهران، وتزايد حدة التهديدات المتبادلة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب القناة، تأتي هذه التقديرات في سياق إقليمي شديد التوتر، مع تحركات عسكرية أمريكية لافتة، وتصريحات متكررة من ترامب لوّح فيها باستخدام القوة إذا لم تستجب إيران للمطالب الأمريكية، خاصة المتعلقة بالملف النووي والنفوذ الإقليمي.

قراءة إسرائيلية لمواقف ترامب بشأن إيران

وترى التقديرات في إسرائيل أن ترامب قد يلجأ إلى الخيار العسكري كوسيلة للضغط القصوى على طهران، أو لفرض معادلات جديدة في المنطقة، لا سيما مع تأكيده مرارًا أن بلاده «لن تسمح لإيران بتهديد المصالح الأمريكية أو حلفائها».

مخاوف من رد إيراني واسع حال قامت أمريكا بتوجيه ضربة عسكرية

وأشارت القناة إلى أن أي ضربة أمريكية محتملة قد تقابل برد إيراني قوي، سواء بشكل مباشر أو عبر حلفاء طهران في المنطقة، ما يثير مخاوف من توسع رقعة المواجهة لتشمل أكثر من ساحة في الشرق الأوسط.

وتسود حالة من الترقب في الأوساط الإقليمية والدولية، وسط دعوات لاحتواء التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، في وقت يحذر فيه مراقبون من أن أي عمل عسكري ضد إيران قد تكون له تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.