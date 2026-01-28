دوري أبطال أوروبا، ليفربول يضرب قره باج بثنائية في الشوط الأول

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق ليفربول على ضيفه قره باج الأذربيجاني، بثنائية نظيفة، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جاءت ثنائية ليفربول عن طريق أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 15 وفلوريان فيرتز في الدقيقة 21.

سيطر فريق ليفربول على مجريات الأمور بشكل كامل مستغلا عاملي الأرض والجمهور وفارق الخبرات بين الفريقين، لينجح في تسجيل هدفين وأهدر أكثر من فرصة محققة.

شهدت المباراة مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح، أساسيًا للمرة الثانية عقب العودة من بطولة كأس أمم أفريقيا رفقة المنتخب المصري، وذلك بعدما شارك أمام بورنموث في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام قره باج في دوري أبطال أوروبا

جاء تشكيل ليفربول أمام قره باج الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون- فان دايك - جرافنبيرخ- فريمبونج.

خط الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: جاكبو - هوجو إيكتيكي - محمد صلاح.

ويجلس على دكة البدلاء كلا من: مامارداشفيلي - وودمان - إندو - كيركيز - كييزا - نيوني - نالو - موريسون - نجوموها.

ترتيب ليفربول وقره باج في دوري أبطال أوروبا

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وهو يمتلك 15 نقطة في المركز الرابع، في حين أن قره باج “ لديه 10 نقاط في المركز الثامن عشر.

ولم يحسم ليفربول تأهله المباشر بعد إلى دور الـ16، حيث يحتاج إلى الفوز لضمان التأهل دون النظر إلى نتائج الآخرين، في حين أن نقطة واحدة قد تكفيه لبلوغ المرحلة المقبلة مباشرة، ولكن يجب النظر أولًا إلى نتائج باقي منافسيه.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

