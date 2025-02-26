الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

النائب العام يستقبل نظيره السوداني بمكتبه في القاهرة

النائب العام
النائب العام

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة،  الفاتح طيفور النائب العام لجمهورية السودان، وذلك بحضور عددٍ من قيادات النيابة العامة المصرية. 

وقد أعرب النائب العام عن ترحيبه بضيفه الكريم، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين. 

وتضمن اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.

 وقد سبق اللقاء زيارة النائب العام السوداني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وكان في استقباله السيد المستشار مدير المعهد، حيث تفقد أروقته وقاعات التدريب، وأشاد بجاهزية المعهد ودار الضيافة الملحق به لاستقبال أعضاء النيابة العامة.

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النائب العام المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية السودان

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