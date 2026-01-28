الأربعاء 28 يناير 2026
مرور الجيزة يشن حملات لضبط الشارع وتحقيق السيولة المرورية

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة، عددا من الحملات المرورية صباح اليوم الأربعاء، استهدفت ضبط المخالفين ومنع أي عوائق تمنع تنظيم الحركة المرورية.

وأسفرت هذه الحملات خلال 24 ساعة، عن  ضبط ٣ متعاطين للمواد المخدرة من سائقي الأجرة وللنقل الثقيل من بينهم ١٦ سائق خضع لتحليل المخدرات، ضبط ١٥٩٠ مخالفة تجاوز سرعات و٧٧ مخالفات السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير"، ٣٤ دراجة نارية مخالفة، ٥٥ مخالفة موقف عشوائى، ٢٢ مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

كما تواصل الخدمات المرورية بإدارة مرور الجيزة  تمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع  لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 حملات على الطريق الدائرى الإقليمى

وفى سياق آخر، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها بمناطق الأعمال على الطريق الدائرى الإقليمى، وأسفرت خلال 24 ساعة عن  ضبط 723 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وفحص 120 سائقًا، تبين إيجابية 12 حالة لتعاطى المواد المخدرة، ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالى 12 حكما، والتحفظ على مركبة مخالفة لقوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى على مدار الساعة.

مصادرة 250 توك توك وتروسيكل ودراجة نارية في حملة مرورية بالجيزة

إثبات تعاطي 3 سائقين للنقل في حملة مرورية علي الطرق الزراعية بالجيزة

الإدارة العامة لمرور الجيزة الحركة المرورية الحملات المرورية للمواد المخدرة
