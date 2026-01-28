مرور الجيزة يشن حملات لضبط الشارع وتحقيق السيولة المرورية

18 حجم الخط

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة، عددا من الحملات المرورية صباح اليوم الأربعاء، استهدفت ضبط المخالفين ومنع أي عوائق تمنع تنظيم الحركة المرورية.

وأسفرت هذه الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط ٣ متعاطين للمواد المخدرة من سائقي الأجرة وللنقل الثقيل من بينهم ١٦ سائق خضع لتحليل المخدرات، ضبط ١٥٩٠ مخالفة تجاوز سرعات و٧٧ مخالفات السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير"، ٣٤ دراجة نارية مخالفة، ٥٥ مخالفة موقف عشوائى، ٢٢ مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

كما تواصل الخدمات المرورية بإدارة مرور الجيزة تمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

حملات على الطريق الدائرى الإقليمى

وفى سياق آخر، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها بمناطق الأعمال على الطريق الدائرى الإقليمى، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 723 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وفحص 120 سائقًا، تبين إيجابية 12 حالة لتعاطى المواد المخدرة، ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالى 12 حكما، والتحفظ على مركبة مخالفة لقوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى على مدار الساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.