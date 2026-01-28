رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد إقامة مجمع صناعي لإنتاج المركبات الكهربائية

18 حجم الخط

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة جايد لتكنولوجيا السيارات (Guide Automotive Technology).



معلومات عن المجمع الصناعي



وذلك لإقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج المركبات الكهربائية والبطاريات وأغشية تنقية وتحلية المياه، ضمن نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية" داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، حيث يقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 70 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات قدرها 63.9 مليون دولار أمريكي (بما يعادل حوالي 3 مليار جنيه)، ومن المتوقع أن يوفر نحو 1,000 فرصة عمل مباشرة، على أن تصل التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع إلى 13.6 مليون دولار أمريكي.

الموقعون على العقد

وقد قام بتوقيع العقد كل من المهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، ولي هوويتشاو (Li Huichao)، رئيس شركة جايد لتكنولوجيا السيارات، وذلك بحضور عدد من ممثلي الشركتين والقيادات التنفيذية بالهيئة.

ويستهدف المشروع تنفيذ ثلاث مراحل إنتاجية رئيسية، تشمل المرحلة الأولى تصنيع المركبات الكهربائية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات، فيما تستهدف المرحلة الثانية إنتاج بطاريات "الليثيوم-أيون" للسيارات لتغطية احتياجات المركبات الكهربائية المنتجة داخليًا وخارجيًا وتعزيز قدرات تصنيع الطاقة النظيفة، أما المرحلة الثالثة تستهدف إنتاج أغشية تنقية وتحلية المياه (Reverse Osmosis Membranes)، بما يسهم في تحقيق استدامة بيئية على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، صرّح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن المشروع يمثل إضافة نوعية للصناعات التكنولوجية المتقدمة في المنطقة الاقتصادية، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في دعم الابتكار في تكنولوجيا البطاريات والمركبات الكهربائية، وأكد أن الهيئة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز التوطين الصناعي للقطاعات التكنولوجية الحديثة وتعميق المكون المحلي، بما يسهم في خفض الواردات وزيادة تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية الهيئة لتحقيق التكامل الصناعي داخل مناطقها، من خلال استقطاب استثمارات متقدمة في القطاعات المغذية والداعمة للأنشطة الصناعية الكبرى.

وأضاف وليد جمال الدين أن المشروع يتسق مع استراتيجية الهيئة نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتشجيع الصناعات النظيفة والمستدامة، مشيرًا إلى أنه يمثل نموذجًا للاستثمار التكنولوجي المتقدم الذي يساهم في التحول نحو النقل النظيف والطاقة المستدامة، ويعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة جاذبة للمشروعات الصناعية الحديثة الموجهة للأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

الجدير بالذكر أن مجموعة جايد (Guide Group) تأسست عام 2009، وتطورت لتصبح مجموعة صناعية دولية رائدة في مجال التكنولوجيا الفائقة، وتركز المجموعة في نشاطها الأساسي على تكنولوجيا بطاريات الصوديوم-أيون وتطبيقاتها الصناعية، وتمارس أعمالها في أكثر من 120 دولة ومنطقة حول العالم، مما يعكس قدرتها على تنفيذ مشروعات صناعية كبيرة ومتقدمة ضمن أسواق عالمية متنوعة.





